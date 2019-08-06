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Популярный украинский телеведущий впервые снялся в кино и рассказал детали (фото)
В Киеве проходят съемки художественной картины «Відлуння» украинского режиссера Валерия Шалыги. Картина рассказывает о событиях, которые происходили в Виннице во время оккупации в 1941 году. Главную роль в фильме играет ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов. Это первый опыт работы тележурналиста в кино.
— Я немного волнуюсь, — признался «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Для меня это первая проба съемок в большом кино. До этого мне приходилось один раз попробовать свои силы на театральной сцене, в спектакле «Убить Дракона». Но кино — это совершенно иное ощущение. Признаюсь, я не мог отказать Валерию Шалыге — тема Холокоста серьезная и болезненная для всех нас. Слишком много человеческих судеб тогда было разрушено.
Алексей играет часовщика Давида, которого во время оккупации лишают дома и семьи. Натурные съемки фильма проходили в Виннице и Житомире. Режиссер говорит, что работа над фильмом займет год и в конце 2020 года его уже увидит зритель.
Алексей Суханов не только актер и популярный ведущий, но и кулинар. Ранее «ФАКТЫ» публиковали несколько его фирменных рецептов— икры из баклажанов, а также бабушкиной окрошки. А еще Алексей поделился семейным рецептом хрустящих малосольных огурчиков.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!