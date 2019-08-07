- 08:18 Умерла Тони Моррисон — первая в истории темнокожая лауреатка Нобелевской премии по литературе
- 08:17 «Люди не были готовы к такой мясорубке»: как 5 лет назад проходил победный штурм Саур-Могилы
- 08:12 Полная смена банковских счетов в Украине: как не стать жертвой мошенников
- 07:55 Ехал и специально подрезал: сеть возмутил хамовитый водитель "евробляхи" в Киеве
- 07:43 Судьбу поединка Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо» решил мяч с пенальти: хроника матча, видео гола
- 07:28 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 07:20 "Чиновники ЛНР" нагло перешли линию разграничения в Станице Луганской, откуда недавно вывели ВСУ
- 07:01 Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета
- 06:53 Скандал в Киргизии: «вор в законе» шикарно отпраздновал свой день рождения «под носом» у правоохранителей
- 06:45 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «АЗ Алкмаар»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 06:40 Проиграл жену в покер: мужчина разрешил изнасиловать супругу в счет карточного долга
- 06:25 Украинцам хотят предложить альтернативную пенсию: в чем ее преимущества
Умерла Тони Моррисон — первая в истории темнокожая лауреатка Нобелевской премии по литературе
В возрасте 88 лет умерла легендарная американская писательница Тони Моррисон. Об этом сообщает CBS. В 1993 году она вошла в историю, как первая темнокожая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе.
Моррисон скончалась в медицинском центре Нью-Йорка после непродолжительной болезни. Она является автором таких романов, как «Возлюбленная», «Песнь Соломона», «Дом». Свою первую книгу, «Самые голубые глаза» (о чернокожей девочке, страстно мечтавшей стать голубоглазой), она опубликовала в 1970 году. Последний из ее романов «Боже, храни мое дитя» был издан в 2015 году.
Самая знаменитая книга Тони книга «Возлюбленная» была включена журналом Time в сотню лучших романов на английском языке, выпущенных с 1923 по 2005 год.
Настоящее имя писательницы — Хлое Арделия Уоффорд. В 1949 году Моррисон поступила в Говардский университет на специальность «английский язык и литература». Там она приобрела псевдоним Тони— производное от ек второго имени Энтони, которое ей дали при переходе в католичество в 12-летнем возрасте. Моррисон — фамилия ее бывшего мужа, ямайского архитектора, с которым она развелась после шести лет брака. У них родилось двое детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»