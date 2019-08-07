Умерла Тони Моррисон — первая в истории темнокожая лауреатка Нобелевской премии по литературе

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В возрасте 88 лет умерла легендарная американская писательница Тони Моррисон. Об этом сообщает CBS. В 1993 году она вошла в историю, как первая темнокожая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе.

Моррисон скончалась в медицинском центре Нью-Йорка после непродолжительной болезни. Она является автором таких романов, как «Возлюбленная», «Песнь Соломона», «Дом». Свою первую книгу, «Самые голубые глаза» (о чернокожей девочке, страстно мечтавшей стать голубоглазой), она опубликовала в 1970 году. Последний из ее романов «Боже, храни мое дитя» был издан в 2015 году.

Самая знаменитая книга Тони книга «Возлюбленная» была включена журналом Time в сотню лучших романов на английском языке, выпущенных с 1923 по 2005 год.

Настоящее имя писательницы — Хлое Арделия Уоффорд. В 1949 году Моррисон поступила в Говардский университет на специальность «английский язык и литература». Там она приобрела псевдоним Тони— производное от ек второго имени Энтони, которое ей дали при переходе в католичество в 12-летнем возрасте. Моррисон — фамилия ее бывшего мужа, ямайского архитектора, с которым она развелась после шести лет брака. У них родилось двое детей.

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