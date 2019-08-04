7 августа 2019

Наверняка каждому из вас, друзья мои, хотя бы один раз в жизни приходилось встречать на улице трубочиста. Помню, в киевском нашем босоногом детстве встреча с трубочистом, спешившим с работы домой, не была большой редкостью. Тогда во многих домах старой постройки для отопления использовались печи и камины, которые приходилось постоянно чистить, чтобы они не забивались от сажи. И эту неблагодарную роль чистильщика дымоходов как раз и приходилось исполнять трубочистам.

Считалось, что встреча с трубочистом приносит удачу. И, зная об этом, мы долго бежали за уставшим человеком, пропахшим дымом и измазанным печной сажей, громко дразня его и рискуя получить в ответ увесистый подзатыльник.

Кстати, в Германии, Австрии, Словении, Швейцарии, Шотландии и Франции и сегодня нередко можно встретить трубочистов. Потому что, пока существуют действующие дымоходы, кому-то приходится постоянно их чистить. Правда, в этой профессии давно уже не используется труд маленьких мальчиков, ранее весьма часто привлекавшихся к чистке труб, например, в Англии или Бельгии. Но, прийдя к выводу о том, что работа трубочиста опасна и нередко приводит к серьёзным заболеваниям, английский парламент 7 августа 1840 года принял закон, запрещающий использовать детей в качестве трубочистов.

На этом рассказ о людях столь необычной профессии можно было бы, в принципе, и закончить. Но вспомнилась мне в связи с этим старая еврейская притча, которой я решил с вами поделиться. Итак, к одному нью-йоркскому ребе пришёл выпускник университета Беркли, попросивший помочь ему в изучении Талмуда.

- А ты знаешь арамейский язык? Нет? А иврит? А хотя бы Тору тебе кто-нибудь в детстве читал?

На все вопросы старца юноша ответил отрицательно.

- Зато я защитил диссертацию по логике философии Сократа! И мне хотелось бы восполнить некоторые пробелы в своём образовании изучением Талмуда.

- Талмуд — величайшая книга из всех, написанных людьми. Но ты не готов к её изучению. Впрочем, если ты так уж настаиваешь, я устрою тебе тест на логику. Если пройдёшь его успешно, буду заниматься с тобой дальше… Итак, два человека спустились из дымохода на улицу. У одного из них лицо чистое, у другого — замазанное сажей. Кто из них пойдёт умываться?

- И это сложный тест на логику? — удивился самодовольный выпускник Беркли. — Не смешите меня. Конечно же, тот, у которого грязное лицо!

- Неправильно. Человек с чистым лицом, увидев грязное лицо напарника, решит, что у него такое же, и отправиться умываться. А измазанный сажей, напротив, подумает, что ему удалось остаться чистым, как его товарищ, и мыться не станет.

- Хитро у вас получилось! — признался юноша. — А нельзя ли дать мне ещё один шанс?

- Хорошо. Вот тебе следующий тест. Два человека спустились из дымохода. У одного из них грязное лицо, у другого чистое. Кто из них пойдёт умываться?

- Так ведь мы уже выяснили это. Тот, у которого лицо чистое!

- Неправильно. Умываться пойдут оба. Потому что тот, у которого лицо чистое, пойдёт умываться, думая, что его лицо, как и лицо товарища, все в саже. А второй решит умыться, сообразив, что если, увидев его лицо, напарник пошёл умываться, значит, и ему следует поступить так же.

- Слушайте, я об этом даже не подумал. И снова допустил логическую ошибку. Ребе, а нельзя ли пройти ещё один тест?

- Хорошо. Последний тест. Два человека спустились из дымохода. Один с чистым лицом, другой с грязным. Кто из них пойдёт мыться?

- Ну, это ведь уже очевидно. Мыться пойдут оба!

- Неправильный ответ. Умываться не пойдёт никто. Один — потому что увидит, что лицо его товарища чистое, а значит, и у него такое же. Другой — решив, что если напарник с чистым лицом не моется, значит, и ему незачем.

Прийдя в отчаяние, выпускник Беркли умоляет ребе назначить ему дополнительный тест. И снова слышит:

- Спускаются из дымохода два человека. Один с грязным лицом, а другой с чистым…

- Никто из них умываться не пойдёт! — буквально кричит юноша.

- Неправильно, — спокойно поправляет его ребе. — Посуди сам, дипломированный исследователь логики Сократа, как два человека, одновременно побывавшие в загрязнённом дымоходе, могут выбраться оттуда с разными лицами? Неужели ты не понимаешь? В основе этого вопроса лежит бессмыслица. И если ты потратишь свою жизнь на поиски ответов на бессмысленные вопросы, то и все твои ответы, и вся твоя жизнь будут лишены всякого смысла!..

Не знаю, утомил ли я вас сегодня своим рассказом. Наверное, да. Хотя цели такой, поверьте, перед собой не ставил. Теперь мне осталось только пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.