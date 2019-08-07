Мир

И даже роботы — люди: в советском журнале "Крокодил" нашли пророчество о современной России

Появление в России «чудо техники» — «робота Бориса», в роли которого на форуме в Ярославле выступил одетый в соответствующий костюм аниматор — было предсказано еще во времена СССР.

Так, в сети напомнили о существовании карикатуры, которую в 1974 году опубликовали в сатирическом журнале «Крокодил». Возможно, именно из этого советского издания и черпали вдохновение создатели «робота Бориса».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Суворовском военном училище Санкт-Петербурга президенту РФ Владимиру Путину показали роботов «российской разработки». Оказалось, что этих роботов создали в Южной Корее еще семь лет назад, и стоят они порядка тысячи долларов.



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