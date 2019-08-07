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Общество и люди

В Киеве пассажиров легкового авто везли в багажнике: сеть взбудоражило видео опасного инцидента

10:27 7 августа 2019 118
Пассажиры в багажнике авто
Инф. «ФАКТОВ»

В социальные сети выложили видео, на котором показано, как водитель легковушки в Киеве на Виноградаре перевозит двоих пассажиров в открытом багажнике. Ранее в этом районе у маршрутки, остановившейся для высадки пассажиров, отпала дверь.

Кадры, снятые столичным автомобилистом, на своей страничке в Facebook опубликовал «Киев Оперативный». «До соседнего села могут и не доехать. Как говорят британские ученые, «мешки с костями», — говорится в комментарии.

Один из киевлян уточнил, что видео было снято на Виноградаре, на проспекте Правды (круг Порика). Мнения относительно этого видео разделились. Одни комментаторы считали, что все это было снято для «прикола», а другие задавали извечный вопрос: «Куда смотрит полиция».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Варшаве в ДТП попало авто, в котором ехали десять украинских студентов, двое из которых находились в багажнике, а на пассажирском сидении возле водителя также ехали два человека.

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