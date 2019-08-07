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Из Франции в Англию за 22 минуты: изобретатель-экстремал перелетел Ла-Манш (видео)
В воскресенье, 4 августа, французский изобретатель-экстремал Фрэнки Запата стал первым человеком в истории, который перелетел через Ла-Манш на флайборде. Это необычное средство передвижения 40-летний француз сконструировал сам. По размерам флайборд совпадает со скейтбордом, но приводится в движение с помощью нескольких небольших реактивных двигателей, работающих на керосине. Баллон с горючим находится у пилота в рюкзаке. Ранее украинский паралимпиец из Броваров переплыл Ла-Манш.
Запата, который является бывшим чемпионом мира по аквабайку, сделал свой флайборд три года назад, но впервые продемонстрировал его во всей красе 14 июля 2019 года на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже. Фрэнки пролетел над Елисейскими полями во время парада, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Презентация удалась во всех смыслах: Министерство обороны заинтересовалось изобретением, и небольшая фирма Запаты получила грант размером 1,3 миллиона евро на адаптацию флайборда под военные нужды.
Окрыленный успехом, Фрэнки в конце июля предпринял попытку пересечь на флайборде Ла-Манш. Это 35,4 километра, однако запаса керосина хватает только на половину данного расстояния. Необходима дозаправка. Запата намеревался сделать ее на борту судна, опустившись на палубу на середине пролива. Но он ошибся с площадью этой палубы и промахнулся.
Вторая попытка — 4 августа — была успешной. Фрэнки зафрахтовал сопровождающее судно с большей палубой. Он стартовал на флайборде утром недалеко от французского порта Кале и через 22 минуты приземлился в бухте святой Маргариты в британском порту Дувр. Во время полета Запата развивал скорость до 170 км/ч!
Напомним, в августе прошлого года британец завершил уникальный заплыв — 49 суток вдоль Ла-Манша. А французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке, на это ему понадобилось 122 дня.
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