Удачное вложение: картина за 500 евро принесла владельцу 30 миллионов

Мир

Бельгиец, которого местная пресса называет мсье Джо, около 10 лет назад случайно купил картину за 500 евро. На днях он узнал, что это было весьма удачное вложение: Картина оказалась работой великого Рембрандта!

Как сообщает бельгийская газета The Brussels Times, мистер Джо проживает в Льеже. Однажды он оказался в городе Эрсталь, где познакомился в одном из баров с мужчиной, находившимся в крайне затруднительном финансовом положении. Бедняга был в долгах как шелках. Мсье Джо после нескольких кружек пива проникся сочувствием и предложил свою помощь. Новый знакомый сказал, что готов продать картину, на которой вроде бы изображен Иисус. Они ударили по рукам.

Мсье Джо повесил покупку у себя дома. Спустя пару лет к нему в гости пришел товарищ, увлекающийся живописью. Увидев картину, он пришел в восторг и заявил, что по манере исполнения она очень похожа на работы Рембрандта. Друг выразил уверенность, что стоимость полотна значительно превышает 500 евро.

Мсье Джо долго сомневался, что это так. Но все же решился обратиться к искусствоведам. И те полностью подтвердили догадку его знакомого! Картина оказалась портретом Иисуса, написанным Рембрандтом. За нее бельгийцу предложили более 30 миллионов евро! Мсье Джо намерен продать шедевр и вложить деньги в свой любимый футбольный клуб.

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