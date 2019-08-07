Деньги

"Черный понедельник": как Цукерберг, Безос и другие богачи потеряли 117 миллиардов за сутки

Понедельник, 5 августа, стал черным днем для богачей во всем мире. Как сообщает агентство Bloomberg, самые богатые люди в мире за сутки лишились 2,1% своего капитала. Общий размер финансовых потерь 500 богатейших бизнесменов составил 117 миллиардов долларов!

Больше всех пострадал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. Француз стал беднее за сутки почти на 4 миллиарда долларов. Самый богатый человек в мире Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов, но все же сохранил за собой первое место в рейтинге. Основатель Facebook Марк Цукерберг недосчитался 2,7 миллиарда долларов.

Что же произошло 5 августа? На фондовых биржах наблюдался обвал акций американских компаний. Эксперты объяснили падение акций новым обострением торговых отношений США и Китая. Торговая война между этими двумя странами идет уже год. Развязал ее американский президент Дональд Трамп, который принялся повышать пошлины на китайские товары и вводить новые. Пекин ответил на это зеркальными мерами.

Трамп утверждает, что добивается заключения нового справедливого торгового соглашения с Китаем. Но в Пекине не намерены уступать. Это противостояние негативно влияет на мировую экономику в целом. Всякий раз, когда Вашингтон и Пекин заявляют о начале нового раунда переговоров, у инвесторов вспыхивает надежда, что торговая война подходит к концу.

Последний раз такое заявление было сделано на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. В рамках встречи лидеров 20 самых развитых стран в мире состоялись двусторонние переговоры между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Они поручили своим профильным министерствам провести подготовительную работу для заключения нового соглашения.

Однако 4 августа Трамп неожиданно написал в Twitter, что с 1 сентября обложит пошлиной в 10% весь китайский импорт, который не попал под предыдущие ограничения. Тариф коснется товаров на 300 миллиардов долларов в год, то есть примерно половины всего, что Китай поставляет в США.

Пекин не остался в долгу и запретил китайским государственным компаниям закупать продукцию американских фермеров. Кроме того, было объявлено что государство больше не будет поддерживать юань (национальная валюта КНР) на отметке 7 юаней за доллар.

Решение Пекина дало повод Министерству финансов США внести Китай в список стран, которые манипулируют валютными курсами и, тем самым, подрывают американский доллар. Подобное обвинение в отношении Китая было выдвинуто впервые за последние 25 лет.

Ранее «ФАКТЫ» давали прогноз экспертов о том, какой курс валют ожидать украинцам в ближайшее время.

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