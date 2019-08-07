Происшествия

Адвоката зверски убили после того, как он выиграл суд: за 4 года подозреваемым так и не вынесен приговор (фото)

«В 2015 году группа аферистов, пытавшихся отнять квартиру у пожилой женщины, похитила известного бориспольского адвоката Юрия Игнатенко, — написал на днях в Facebook известный блогер Алексей Арестович. — Он защитил пенсионерку и ее имущество от преследователей и выиграл дело в суде, несмотря на угрозы. Похитители его убили. По делу был задержан известный киевский психиатр, а также его зять и двое подельников. С тех пор идет суд, заседание за заседанием. Суд идет непросто, и есть ощущение, что… немного специальным образом. В настоящий момент говорят, что пропал один из присяжных. Ходят слухи, что куда-то исчезают видеодоказательства с флешек. На заседания суда нагоняют множество «возмущенных граждан», которые жалеют «бедных мальчиков» (подсудимых. — Авт.). Сын Юрия Игнатенко Евгений — офицер Вооруженных Сил Украины, участник боевых действий. Просьба к активистам и журналистам не дать передернуть правосудие, как у нас это часто бывает". «ФАКТЫ» писали об убийстве бориспольского адвоката Юрия Игнатенко сразу после случившегося. Вскоре после того, как его тело нашли в лесопосадке в Броварском районе Киевской области, сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых. Выяснилось, что за резонансным преступлением стоит влиятельный и достаточно известный в Киеве врач-психиатр, которого не раз приглашали на телепередачи в качестве эксперта. СМИ писали о нем и в 2008 году, когда он баллотировался на пост мэра Киева, после чего судился с Леонидом Черновецким. Подозрение в умышленном убийстве Юрия Игнатенко предъявили психиатру, его зятю и еще двоим их подельникам.

«Не лезьте в это дело. И уймите своего адвоката»

С тех пор прошло уже четыре года. Все четверо подозреваемых находятся на скамье подсудимых, но приговор им до сих пор не вынесли. Почему рассмотрение дела так затягивается? Правда ли, что из материалов дела исчезают важные доказательства? И действительно ли психиатр уже был судим за другое убийство? «ФАКТЫ» выяснили все подробности.

Юрий Игнатенко исчез 19 марта 2015 года. Около четырех часов вечера ушел на деловую встречу и не вернулся. 23 марта его нашли мертвым вблизи села Рожны Броварского района Киевской области. Перед смертью адвоката сильно избили.

Коллеги погибшего сразу заявили: они догадываются, что могло стать причиной жестокого убийства. Оказалось, за день до исчезновения Юрий выиграл важный судебный процесс, защитив пожилую женщину от квартирных аферистов.

Тело адвоката нашли недалеко от села Рожны в Киевской области

— У пенсионерки, делом которой занимался Игнатенко, в Борисполе есть старая двухкомнатная квартира. Из-за этой квартиры, собственно, и началась эта история, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат Валерий Кузьменко, который входит в состав группы адвокатов, представляющих интересы семьи погибшего. — Раньше квартира принадлежала сыну женщины, который сдавал жилье в аренду. Потом сын погиб в автокатастрофе. После его смерти пенсионерка стала оформлять наследство. Подала в нотариальную контору соответствующие документы. Но неожиданно узнала, что на квартиру ее покойного сына претендует квартирантка, которая арендовала жилье. Квартирантка заявила, что последние несколько лет якобы жила с сыном пенсионерки в гражданском браке и вкладывала в эту квартиру деньги. Почему в таком случае с ней был заключен договор аренды, объяснить не смогла. Конфликт стали решать в суде.

Пенсионерка вместе с мужем решила обратиться к адвокату. Пришли к Юрию Игнатенко.

— Он тут же вступил в дело, — продолжает Валерий Кузьменко. — Квартирантка подала иск с требованием установить факт проживания с сыном пенсионерки одной семьей и признать за ней право собственности на квартиру. По словам Юрия Владимировича, у женщины не было никаких доказательств того, что она имеет отношение к этой квартире. Суд первой инстанции в Борисполе квартирантка проиграла. Но подала апелляцию. И Апелляционный суд Киевской области неожиданно встал на ее сторону.

Юрий Игнатенко не собирался отступать и подал кассационную жалобу. Тем временем квартирантка, имея на руках положительное для себя решение апелляционного суда, успела продать квартиру. Но вскоре Юрий Игнатенко добился того, что Высший специализированный суд отменил решение апелляционного. Дело вернулось в Бориспольский горрайонный суд.

В это время на пенсионерку и ее мужа напали бандиты. Ворвавшись в их дом, молодчики жестоко избили пожилых супругов и, обколов их психотропными препаратами, заявили: «Не лезьте в это дело. И уймите своего адвоката». Юрия Игнатенко угрозы не остановили. Он продолжал судиться и в конце концов выиграл дело: Бориспольский горрайонный суд признал недействительным договор купли-продажи между квартиранткой и новой покупательницей. Единственным собственником квартиры была признана пенсионерка, интересы которой защищал Юрий Игнатенко.

Проигравшая суд квартирантка вновь подала апелляционную жалобу. И тогда же, в декабре, на пенсионерку напали пятеро молодчиков в масках.

— Это нападение произошло 14 декабря 2014 года, — позже рассказала сама пенсионерка. — Когда они ворвались в квартиру, я там была с квартирантом. Бандиты повалили нас на пол. Угрожали пистолетом и шприцем. Человек с пистолетом сказал: «Забери иск. Если не заберешь, мы вывезем тебя и твоего адвоката на восток, и вас там сотрут с лица земли». Хоть нападавшие и были в масках, я их узнала. Это были те же люди, которые угрожали мне и раньше. Угрозы начались, еще как только Юрий Владимирович начал мне помогать. Тогда к нам домой ворвался с угрозами незнакомый мужчина. Сейчас я уже знаю: это был тот самый психиатр, которого сейчас судят за убийство Юрия Ивановича. Но тогда я понятия не имела, кто этот человек.

«Мужа невозможно было узнать. Лицо было полностью изувечено»

Зачем известному психиатру понадобилось вмешиваться в это дело? В чем был его интерес? Оказалось, квартирантка, которая пыталась отобрать у пенсионерки жилье, продала квартиру супруге психиатра. Однако Юрий Игнатенко оспорил договор, и право собственности на квартиру вернули пенсионерке.

По словам родных Юрия Игнатенко, адвокат рассказывал им об угрозах. А накануне своего исчезновения в разговоре с сыном не исключал, что с ним может что-то случиться.

— Тем временем пенсионерка попросила Юрия Владимировича помочь ей еще в одном деле, — говорит Валерий Кузьменко. — Устав от постоянных угроз и судебной тяжбы, женщина решила продать свой небольшой дом под Борисполем и уехать в другое место. Юрий Владимирович стал помогать ей с продажей, разместил объявление в Интернете. За несколько дней до заседания апелляционного суда стали звонить люди, которые якобы заинтересовались объявлением. Сказали, что, возможно, купят дом, но встретиться с Юрием Владимировичем смогут только поздно вечером. Очевидно, что-то подозревая, адвокат не соглашался на поздние встречи.

18 марта Юрий Игнатенко выиграл суд. Пенсионерку признали единственной законной собственницей спорной квартиры.

— Папа очень радовался этой победе, — рассказал «ФАКТАМ» сын Юрия Игнатенко Евгений. — После суда ему опять позвонили «покупатели» и предложили встретиться. Папа в который раз ответил, что вечером не может. В результате договорились на следующий день на 16:00. Утром отец, как всегда, уехал в офис. Предупредил, что в четыре часа у него встреча с людьми, которые хотят купить дом пенсионерки, и они вместе поедут смотреть дом. Папа сказал, что к пяти часам вечера постарается освободиться. Но ни в пять, ни в шесть часов он дома не появился. А в семь часов вечера его телефон уже был вне зоны доступа.

Как указано в обвинительном акте, следствием установлено, что «покупателем», назначившим встречу Юрию Владимировичу, был киевский врач-психиатр. Из обвинительного заключения следует, что к преступлению он тщательно подготовился. Взял у своего знакомого автомобиль «БМВ», на котором вместе с зятем поехал на встречу с Юрием Игнатенко. Встречу адвокату злоумышленники назначили в центре Борисполя возле супермаркета «Сільпо». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как адвокат сел в эту машину. Автомобиль тут же уехал. Следом за «БМВ» поехал старый «Жигуль», который принадлежит психиатру. В этой машине были двое его несовершеннолетних подельников.

Преступники начали избивать адвоката еще на выезде из Борисполя. Об этом свидетельствует найденная там куртка Юрия Игнатенко. Следствием установлено, что преступники вытащили мужчину из машины и начали зверски избивать. Потом сбросили в кювет и там продолжили нечеловеческие пытки. После этого истекающего кровью Юрия Владимировича затащили в машину и отвезли в Броварской район, где неподалеку от села Рожны добили. Убедившись, что Игнатенко не дышит, разъехались.

В обеих машинах остались следы крови Юрия Игнатенко. Видеорегистраторы зафиксировали указанные машины в местах похищения и убийства адвоката. Вдова Юрия Игнатенко Светлана рассказала: ее муж был настолько изувечен, что она его не узнала.

— Тело невозможно было опознать, — говорит Светлана. — Лицо было полностью изувечено, выбиты зубы, у него не было глаза. Я узнала мужа только по ногам.

«Из материалов дела исчезли записи с камер видеонаблюдения»

Сейчас все четверо подозреваемых находятся в СИЗО. Психиатру, которого судят как организатора, 64 года. Он врач-психиатр высшей категории, нарколог. Кандидат наук, имеет четыре высших образования. Последние несколько лет перед задержанием работал в Украинском медицинском и мониторинговом центре при Минздраве. В 2008 году баллотировался в мэры Киева, но не прошел. После выборов заявил, что ему как врачу-психиатру угрожали увольнением якобы из-за несогласия отправляться на митинг в поддержку Леонида Черновецкого. Потом подал на Черновецкого в суд, обвинив его в подкупе избирателей. Суд проиграл.

Коллеги характеризуют психиатра исключительно положительно. Отзываются о нем как о хорошем специалисте, «добром и отзывчивом человеке». Однако, как выяснилось, биография у этого человека отнюдь не безупречная. В 90-е он был осужден за убийство. Получил 13 лет лишения свободы, но отсидел только два года.

За преступление судят известного врача-психиатра

— Этот человек убил моего брата, — рассказал в студии программы «Глядач як свідок» киевлянин Игорь Мойсюк. — В девяностые годы у нас с ним был общий бизнес. Психиатр требовал, чтобы брат вернул ему 50 тысяч долларов. Брат их вернул. Но тот не успокоился и хотел получить еще больше. Он требовал деньги, угрожал. Я просил психиатра оставить нашу семью в покое. Ведь все, что он вкладывал, ему вернули. В один из дней психиатр сказал, что хочет отвезти нас с братом в кафе. Мол, посидим, замочим это дело и забудем о конфликтах. Мы с братом согласились и сели к нему в машину. Мы с психиатром были на заднем сиденье, а мой брат — возле водителя. Когда выехали за Бровары (стоит заметить, что именно в Броварском районе в 2015 году убили Юрия Игнатенко. — Авт.), психиатр попросил водителя остановить машину. Мол, по нужде. Предложил выйти и мне. Я сказал, что не хочу, но психиатр настаивал: «Давай выйдем вместе». Как только я вышел из салона, машина умчалась. Я остался на трассе один. А на следующий день брата нашли убитым между Быковней и птицефабрикой. Его задушили удавкой и сильно избили. Суд признал психиатра виновным в убийстве и дал ему 13 лет лишения свободы. Но через два года он вышел на свободу. Ему удалось добиться повторного рассмотрения дела и перекрутить все так, как будто это было убийство по неосторожности.

Что касается дела об убийстве Юрия Игнатенко, то суд его слушает уже по третьему кругу. И еще ни разу не дошло до приговора. А сейчас в суде стали происходить и вовсе странные вещи.

— Уже трижды менялся состав суда, из-за чего дело каждый раз приходилось слушать заново, — продолжает рассказ адвокат потерпевших Валерий Кузьменко. — Первый раз состав коллегии судей изменился, когда из-за судебной реформы уволились председатель суда и его заместитель. Дело начали рассматривать другие судьи. Но потом председательствующую судью отстранили из-за подозрения в совершении правонарушения по другому делу. Сейчас дело рассматривает третий состав суда. Уже допросили потерпевших и свидетелей, изучили все доказательства. Впереди допрос подозреваемых. Последние всячески затягивают рассмотрение дела. Заседания постоянно откладываются, в том числе из-за того, что нет кого-то из адвокатов подсудимых. Им выгодно тянуть время. Ведь, пока они в СИЗО, им по закону Савченко год считается за два. Четыре года они уже отсидели. Это, считайте, уже восемь лет. Для двоих подозреваемых, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, максимальный срок наказания — десять лет.

— Правда, что из материалов дела пропадают доказательства?

— К сожалению, это правда. Происходят весьма странные вещи. Из материалов дела действительно исчезли записи камер видеонаблюдения, причем тот самый момент, когда Юрий Игнатенко садится в ожидающий его автомобиль. Пропала и запись, на которой видно, что двое подозреваемых на «Жигулях» первыми подъехали к супермаркету и ожидали приезда «БМВ». Нет и записи, на которой было видно, как «Жигули» поехали следом за «БМВ», в которой уже был Юрий Игнатенко. Все эти записи были на одном носителе — флешке, которая была передана в суд вместе с другими материалами дела. Но когда флешку открыли, записей не оказалось. Это очень странно. Понятно, что сами исчезнуть они не могли. Но выяснить, в какое время были стерты, может только техническая экспертиза, на которую у нас уже нет времени. Если мы попросим суд провести эту экспертизу, рассмотрение дела затянется на неопределенное время. С момента убийства и так уже прошло четыре года. Затягивая дело, мы тем самым только сыграем на руку подозреваемым.

Дело об убийстве адвоката рассматривает коллегия из трех судей и суд присяжных, в составе которого пять человек. Один из присяжных, по словам Валерия Кузьменко, несколько месяцев назад действительно пропал.

— Один из трех основных присяжных перестал являться в суд, — продолжает Валерий Кузьменко. — Он полтора месяца не появлялся и не выходил на связь. Никто не мог понять, что произошло. И только в четверг, 1 августа, он пришел на заседание. Выглядел очень плохо — был изможден и подавлен.

Что касается психиатра, то он не признает вину. С его стороны не было ни раскаяния, не извинений. Доказательств вины каждого из подозреваемых в деле более чем достаточно. Остается надеяться, что в скором времени им все же будет вынесен справедливый приговор.

Ранее «ФАКТЫ» внимательно следили за расследованием дела об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

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