В Киеве проводят льготную стерилизацию котов и собак: адреса ветпунктов

Общество и люди

Новый проект стартовал в столице благодаря меморандуму, который подписали благотворительный фонд «Счастливая лапа» (Happy Paw) и коммунальная «Киевская городская больница ветмедицины». Согласно документу, подписанты вместе будут решать проблемы бездомных животных в Киеве и области, используя гуманные методы. Ранее в Киеве начала работать система поиска пропавших домашних животных.

Первым совместным плодом сотрудничества стал проект по стерилизации домашних питомцев с 50-процентной скидкой. Этой услугой могут воспользоваться владельцы котов и собак, если они относятся к следующим категориям населения:

пенсионеры, ветераны, инвалиды и участники Второй мировой войны;

участники АТО, участники боевых действий;

лица, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской атомной станции I и II категории;

инвалиды I и II групп;

женщины, имеющие почетное звание «Мать героиня».

Льготную стерилизацию животных проводят в Киеве по адресам: ул. Армянская, 29, ул. Ярославская, 13а, ул. Электротехническая, 5а. Время визита к ветеринару необходимо предварительно согласовать.

Перед акционной стерилизацией животное обязательно бесплатно зарегистрируют в недавно созданной системе Реестр домашних животных (РДЖ). В индивидуальном порядке животное могут вакцинировать также от бешенства.

После операции владелец забирает своего питомца домой на реабилитацию и выполняет рекомендации врачей. Дополнительные обследования проводятся за полную стоимость согласно тарифам.

В коммунальной клинике также запущена в тестовом режиме система онлайн-записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов и кошек. Планируется запустить аналогичную систему и для собак.

А столичный контакт-центр круглосуточно принимает звонки от граждан по номерам: (044) 366−69−99 и 15−51. У операторов можно узнать график работы приюта или клиники, где оказывают ветпомощь животным, сообщить о четвероногих, оказавшихся в сложной ситуации, выяснить, где можно чипировать животное или как его зарегистрировать.

Тем временем, как сообщили в столичной горгосадминистрации, уже нынешней осенью должны начать строительство долгожданного Центра защиты животных. Там предусмотрены ветклиника с широким спектром услуг, приют для собак и котов и отель для временной передержки четверолапых. Строительство объекта будет вестись в четыре этапа.

Сначала построят клинику с новым оборудованием, которая сможет принимать одновременно 55 котов и 108 собак. Там предусмотрен карантинный блок на три этажа (из расчета на 100 животных), трансформаторная и котельная.

Второй этап — возведение ветеринарного отеля, рассчитанного на 38 собак и 22 котов.

В третью очередь построят приют для 120 котов, а в четвертую — 547 вольеров для содержания собак.

Когда проблему бездомных бродячих животных не решают власти, люди пытаются решить ее доступными им способами. Так, один из лучших теннисистов мира приютил бездомного щенка.

А в Киеве возобновили «охоту» догхантеры.

Стоит отметить, что животные зачастую тоже не остаются в долгу. В Стамбуле живущая возле магазина кошка яростно нападает на мужчин и собак, но не трогает женщин и детей.



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