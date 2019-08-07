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В Севастополе задержали фаната Путина из Сербии (видео)
В Севастополе в оккупированном Крыму был арестован Славиш Карабашевич, гражданин Сербии, шеф-повар и создатель сети ресторанов le Slavish.
Карабашевич бежал из Сербии в 2007 году, поскольку на родине его обвинили в военных преступлениях. Славиш поселился в Севастополе, организовал ресторанный бизнес, а после аннексии Крыма горячо приветствовал российских оккупантов и всячески демонстрировал свою лояльность РФ и Путину, надеясь получить политическое убежище. Эта тактика не сработала. 3 августа в дом к Карабашевичу нагрянули росийские силовики с автоматами, обыскали помещение, изъяли технику и задержали ресторатора.
5 августа Славиш был арестован и помещен в СИЗО Симферополя.
Сербия объявила Карабашевича в международный розыск в 2002 году. В родной стране сербу вынесен заочный приговор — девять лет тюремного заключения. Учитывая время, проведенное за решеткой на время следствия в 2002—2005 годах, срок могут скостить до шести лет. В течение 40 дней сербская сторона должна подтвердить готовность принять экстрадированного Карабашевича.
Напомним, ранее стало известно о прибытии на оккупированные территории сербских боевиков и об уничтожении одного из таких наемников.
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