Общество и люди

Выставка «Медовый Спас» и фестиваль «Летние музыкальные лучи»: куда пойти в Киеве в выходные

С 9 по 31 августа в Центральном доме художника можно посетить всеукраинскую художественную выставку, посвященную Дню независимости Украины.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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С 8 по 29 августа в Национальной филармонии Украины проходит фестиваль «Летние музыкальные лучи». В программе: выступления симфонического оркестра под руководством дирижеров Игоря Палкина, Антония Кедровского (Украина) и Грегора Беттхера (Германия); камерного оркестра Национальной филармонии Украины, Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» и Национального духового оркестра.

Начало в 19:00.

Адрес: Владимирский спуск, 2.

Цена: от 70 грн.

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10 и 11 августа состоится Кубок Киевского велотрека — 2019. В соревнованиях примут участие профессионалы и аматоры.

Начало в 11:00.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 58.

Вход свободный.

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С 10 по 20 августа в Киево-Печерской лавре открыта выставка «Медовый Спас».

Вход свободный.

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10 августа клуб «Зеленый Театр» приглашает на показ кинофильма «8 миля».

Начало в 21:00.

Адрес: Парковая дорога, 2.

Вход свободный.

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11 августа в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины пройдет «Свято меду до Маковія». В программе: ярмарка, концерт, мастер-класс по изготовлению «маковейчиков» и конкурс на лучший букет. В 13:00 — бесплатная экскурсия «Бортничество в Украине».

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 грн.

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11 августа в «Скворечнике» можно посетить Family Day. В программе: масстер-классы, пикник, ярмарка, игры, дискотека.

Начало в 12:00.

Адрес: Гидропарк.

Цена: 100 грн.

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До 25 августа в телецентре «Олівець» действует выставка современной живописи Евгения Куприенко и Максима Малиле «Двоє. Різність буття».

Адрес: ул. Юрия Ильенко (бывшая Мельникова), 42.

Вход свободный.

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До 30 августа в галерее Zavalnyi art center открыта выставка живописи киевского художника Владимира Бызова «Світ, який обертається навколо каменя».

Адрес: ул. Старонаводницкая, 31.

Вход свободный.

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До 1 сентября в галерее Portal 11 проходит выставка фотографий Андрея Котлярчука «Невидимое рядом».

Вход свободный.

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

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Туристическая компания PRO Ukraine ежедневно проводит тематические бесплатные экскурсии по Киеву. Необходима регистрация https://goo.gl/forms/YIUi97oVzMH3CwPQ2

Бесплатно можно посетить: 13 августа — Музей-мастерскую Ивана Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).

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