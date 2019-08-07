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Выставка «Медовый Спас» и фестиваль «Летние музыкальные лучи»: куда пойти в Киеве в выходные
С 9 по 31 августа в Центральном доме художника можно посетить всеукраинскую художественную выставку, посвященную Дню независимости Украины.
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
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С 8 по 29 августа в Национальной филармонии Украины проходит фестиваль «Летние музыкальные лучи». В программе: выступления симфонического оркестра под руководством дирижеров Игоря Палкина, Антония Кедровского (Украина) и Грегора Беттхера (Германия); камерного оркестра Национальной филармонии Украины, Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» и Национального духового оркестра.
Начало в 19:00.
Адрес: Владимирский спуск, 2.
Цена: от 70 грн.
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10 и 11 августа состоится Кубок Киевского велотрека — 2019. В соревнованиях примут участие профессионалы и аматоры.
Начало в 11:00.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 58.
Вход свободный.
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С 10 по 20 августа в Киево-Печерской лавре открыта выставка «Медовый Спас».
Вход свободный.
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10 августа клуб «Зеленый Театр» приглашает на показ кинофильма «8 миля».
Начало в 21:00.
Адрес: Парковая дорога, 2.
Вход свободный.
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11 августа в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины пройдет «Свято меду до Маковія». В программе: ярмарка, концерт, мастер-класс по изготовлению «маковейчиков» и конкурс на лучший букет. В 13:00 — бесплатная экскурсия «Бортничество в Украине».
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: 25—50 грн.
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11 августа в «Скворечнике» можно посетить Family Day. В программе: масстер-классы, пикник, ярмарка, игры, дискотека.
Начало в 12:00.
Адрес: Гидропарк.
Цена: 100 грн.
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До 25 августа в телецентре «Олівець» действует выставка современной живописи Евгения Куприенко и Максима Малиле «Двоє. Різність буття».
Адрес: ул. Юрия Ильенко (бывшая Мельникова), 42.
Вход свободный.
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До 30 августа в галерее Zavalnyi art center открыта выставка живописи киевского художника Владимира Бызова «Світ, який обертається навколо каменя».
Адрес: ул. Старонаводницкая, 31.
Вход свободный.
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До 1 сентября в галерее Portal 11 проходит выставка фотографий Андрея Котлярчука «Невидимое рядом».
Вход свободный.
Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.
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Туристическая компания PRO Ukraine ежедневно проводит тематические бесплатные экскурсии по Киеву. Необходима регистрация https://goo.gl/forms/YIUi97oVzMH3CwPQ2
Бесплатно можно посетить: 13 августа — Музей-мастерскую Ивана Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!