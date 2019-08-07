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Общество и люди

Умер известный юрист и ученый Василь Кисиль

18:32 7 августа 2019 89
кисиль
Инф. «ФАКТОВ»

7 августа после тяжелой болезни на 71 году жизни скончался юрист Василь Кисиль. Он был известен как основатель юркомпании «Василь Кисиль и партнеры», а также как специалист, внесший неоценимый вклад в становление украинской юриспруденции.

Василь Кисиль более 40 лет посвятил юридической практике. Он входил в научно-консультативные советы при Верховном Суде, Высшем хозяйственном суде, Высшем административном суде, был членом третейского суда в Гааге.

Кроме практической правоприменительной деятельности, Кисиль занимался подготовкой будущих юристов. За подготовку юридических кадров он награжден орденом «За заслуги» III степени.

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Напомним, в 2019 году ушел из жизни известный дипломат и бывший народный депутат Антон Бутейко. А в июле скончался ветеран внешней разведки Анатолий Баронин.

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