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Происшествия

ЧП с самолетом Львов – Анталья: названа причина экстренной посадки в Одессе

18:57 7 августа 2019 41
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Внеплановая посадка самолета Львов-Анталия в Одессе случилась из-за технической неисправности на борту лайнера. Посадку самолет совершил в 16.50, развернувшись над Румынией. Сейчас борт все еще находится в аэропорту Одессы.

Как сообщает «Думская», тревога по аэропорту не объявлялась. Пассажиры сошли с самолета и ждут в аэропорту альтернативного рейса. Технические службы тем временем устраняют неисправности «Боинга».

Самолет «Боинг-737−548» с регистрационным номером UR-CGY вылетел из Львова по расписанию. Самолет эксплуатируется более 27 лет. Авиакомпания Bravo Airways выполняет на нем перевозки с августа 2016 года.

Напомним, в июне 2018 года авиакомпания Bravo лишилась одного из своих самолетов, когда тот совершил жесткую посадку в аэропорту «Киев» и выкатился за взлетно-посадочную полосу. Лайнер отправили на утилизацию.

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