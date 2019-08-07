«Поели шашлык, сбили косулю»: известный путинский пропагандист попал в ДТП

Мир

Российский телепропагандист Борис Корчевников попал в ДТП после шумного празднования именин. Компания приятелей не пострадала, но сбили косулю и разбили автомобиль.

«Причастились в Старице (город в Тверской области РФ), поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — коротко описал произошедшее приятельно Корчевникова Роман Голованов в Instagram.

Корчевников был ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», а сейчас ведет на российском телевидении программу «Судьба человека», куда приглашает политиков и артистов. На последних президентских выборах в России был доверенным лицом Путина.

В 2015 году пропагандист перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. А в 2018 году попал в скандал, когда избил своего подчиненного Василия Добродеева.

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