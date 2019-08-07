- 20:46 Как это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер
- 20:29 Зеленскому указали на серьезный просчет во внешней политике
- 20:12 Кэтрин Зета-Джонс сходила на свидание в вышиванке от украинского дизайнера
- 20:07 Под Одессой ливни повредили старинную Аккерманскую крепость
- 20:02 Юная Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира
- 19:59 Не обновляется лента новостей: в Instagram произошел масштабный сбой
- 19:49 Где смотреть онлайн ЦСКА – «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:42 «Поели шашлык, сбили косулю»: известный путинский пропагандист попал в ДТП
- 19:31 На счету пять жертв: педофила-рецидивиста отправили в тюрьму
- 19:25 Эмоции не вызывают рак: Супрун развеяла миф о причинах появления онкологических заболеваний
- 19:08 В Киргизии силовики со стрельбой штурмовали дом экс-президента Атамбаева: первые фото и видео
- 18:57 ЧП с самолетом Львов – Анталья: названа причина экстренной посадки в Одессе
«Поели шашлык, сбили косулю»: известный путинский пропагандист попал в ДТП
Российский телепропагандист Борис Корчевников попал в ДТП после шумного празднования именин. Компания приятелей не пострадала, но сбили косулю и разбили автомобиль.
«Причастились в Старице (город в Тверской области РФ), поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — коротко описал произошедшее приятельно Корчевникова Роман Голованов в Instagram.
Корчевников был ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», а сейчас ведет на российском телевидении программу «Судьба человека», куда приглашает политиков и артистов. На последних президентских выборах в России был доверенным лицом Путина.
В 2015 году пропагандист перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. А в 2018 году попал в скандал, когда избил своего подчиненного Василия Добродеева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"