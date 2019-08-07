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Наука и технологии

Не обновляется лента новостей: в Instagram произошел масштабный сбой

19:59 7 августа 2019 39
инстаграм
Инф. «ФАКТОВ»

В Instagram случился глобальный сбой. Пользователи соцсети жалуются, что не могут нормально авторизоваться на странице, а те, кому удалось войти, не видят ленту событий и публикации друзей. Также поступают жалобы на пропавшие сообщения, сбои в работе поиска, невозможность искать по популярным тэгам.

Сервис DownDetector, оперативно отслеживающий сбои в работе соцсетей, показывает, что Instagram не функционирует нормально у пользователей в США и в Европе. Сбои отметили жители Лондона, Парижа, Берлина, Барселоны, Милана, Будапешта, Москвы. В Украине на нестабильно работающий Instagram жалуются в Киеве и Харькове.

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Статистика показывает, что больше всего жалоб (три из четырех) поступает на необновляющуюся новостную ленту.

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Напомним, предыдущий сбой в работе сервиса зафиксирован 4 августа. Кроме нестабильно работающего Instagram, пользователи также жаловались на работу Facebook. До этого масштабный сбой пользователи соцсети пережили 17 июля.

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