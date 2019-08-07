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Под Одессой ливни повредили старинную Аккерманскую крепость (фото)
В Одесской области в результате непогоды поврежден историко- архитектурный памятник — Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость. Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия «Фортеця» Александр Морозов.
«Последствия мощного ливня сказались на стенах Аккерманской крепости. Разрыв контрольных маяков и образование новых трещин на Башне № 2. Ту, которую спасали в 2016 году, укрепив бетонными подушками», — заявил Морозов.
По его словам, в зоне проведения первоочередных работ, произошел обвал кладки у основания северо-западной башни, у основания башни № 25 осунулся грунт. Руководитель отмечает, что уже обратился в Одесскую обладминистрацию, специалисты управления охраны объектов культурного наследия зафиксировали аварийные участки.
По его словам, нужно оперативно принять меры, чтобы профинансировать работы по спасению памятника. Пока крепость-музей работает в штатном режиме, так как повреждены только наружные стены — со стороны Днестровского лимана.
Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость — один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства крепости неизвестна. Большинство историков считают, что ее строили генуэзцы, которые пришли в Причерноморье в XIII веке. По другим данным, она возведена в XV веке, строилась 200 лет.
Это одно из самых больших и мощных сооружений тогдашнего времени на территории современной Украины. Крепость из известняка общей площадью чуть больше 9 гектаров стоит на скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружена рвом, который некогда заполнялся водой, ширина его порядка 14, а изначальная глубина — 22 метра.
Протяженность оборонительных стен — около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15 метров, толщина — от 1,5 до 5 метров.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесском регионе 3−4 августа выпало рекордное количество осадков, были обесточены населенные пункты, повалены десятки деревьев, подтоплены дома и дороги. Канализацию прорвало прямо на пляже в Одессе.
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