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Политика

Зеленскому указали на серьезный просчет во внешней политике

20:29 7 августа 2019 43
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Мировое сообщество все еще не осознало в полной мере угрозу, исходящую от России, поэтому для Украины важно правильно выстроить свою международную политику. Пока же Украину поддерживают не в полной мере. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, военный эксперт, генерал Василий Богдан.

«Я считаю, что в мире нас недостаточно поддерживают. Там не понимают, что Путин в Украине разжег огонь, который может взорвать всю Европу», — объяснил Богдан.

Именно на тезисе о непомерных аппетитах Путина должна строиться риторика власти Украины во время переговоров с мировыми лидерами.

«Путину не достаточно одной Украины. Ему нужно Азовское море, Черное море и все, что вокруг него, Балтийское море. Сам он не остановится. Его можно только остановить», — убежден генерал Богдан.

«Путина можно остановить только силой. Он уважает силу. А наша политика пацифизма может очень дорого нам стоить», — добавил военный эксперт.

Напомним, после обострения на Донбассе и гибели четырех украинских военных под обстрелом боевиков Зеленский обратился к мировым лидерам и предложил встретиться в «Нормандском формате». В Германии ответили, что пока не готовы обсуждать конкретную дату. Во Франции также ответили уклончиво, без конкретных обещаний.

Как в таких условиях действовать Украине, читайте в интервью Богдана «ФАКТАМ» «Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить».

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