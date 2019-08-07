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Зеленскому указали на серьезный просчет во внешней политике
Мировое сообщество все еще не осознало в полной мере угрозу, исходящую от России, поэтому для Украины важно правильно выстроить свою международную политику. Пока же Украину поддерживают не в полной мере. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, военный эксперт, генерал Василий Богдан.
«Я считаю, что в мире нас недостаточно поддерживают. Там не понимают, что Путин в Украине разжег огонь, который может взорвать всю Европу», — объяснил Богдан.
Именно на тезисе о непомерных аппетитах Путина должна строиться риторика власти Украины во время переговоров с мировыми лидерами.
«Путину не достаточно одной Украины. Ему нужно Азовское море, Черное море и все, что вокруг него, Балтийское море. Сам он не остановится. Его можно только остановить», — убежден генерал Богдан.
«Путина можно остановить только силой. Он уважает силу. А наша политика пацифизма может очень дорого нам стоить», — добавил военный эксперт.
Напомним, после обострения на Донбассе и гибели четырех украинских военных под обстрелом боевиков Зеленский обратился к мировым лидерам и предложил встретиться в «Нормандском формате». В Германии ответили, что пока не готовы обсуждать конкретную дату. Во Франции также ответили уклончиво, без конкретных обещаний.
Как в таких условиях действовать Украине, читайте в интервью Богдана «ФАКТАМ» «Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..