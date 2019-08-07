Вступился за женщину: в Харькове участковый избил пенсионера

Происшествия

В Харькове участковый инспектор полиции избил в трамвае пенсионера и нецензурно обругал его супругу. Конфликт возник после просьбы уступить место инвалиду.

Как сообщают «Комментарии. Харьков», пострадавший уверяет, что молодой человек безосновательно занял место для людей с инвалидностью. Супружеская пара пенсионеров вежливо попросила уступить сидение и была готова предъявить удостоверение льготника. Молодой мужчина на это ответил нецензурной бранью в адрес женщины, а пенсионера ударил кулаком в лицо. Пострадавший попытался ударить в ответ, завязалась драка. После вмешательства водителя трамвая, молодой человек ударил головой в лоб пенсионера и выскочил из вагона.

В юноше пассажиры трамвая узнали своего участкового инспектора. Людям удалось задержать хулигана и вызвать патрульных. Проверка показала, что агрессивный молодой человек действительно работает участковым инспектором в одном из райотделов города.

В полиции назначена служебная проверка по поводу поведения их сотрудника. Если факты нападения на пенсионера подтвердятся, то инспектору грозит дисциплинарное взыскание и увольнение. Материалы дела переданы в областную прокуратуру.

Тем временем пострадавшего пенсионера пришлось доставить в отделение нейрохирургии с ушибами и рассечениями, на раны были наложены швы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге пьяные участковые избили мужчину в магазине, а в Одессе мужчина в полицейской форме грабил иностранцев.

Фото kharkov.comments.ua

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