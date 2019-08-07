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«Динамо» на заметку: «Базель» в Лиге чемпионов сенсационно уступил дома ЛАСКу (видео)
В среду, 7 августа, состоялись еще пять первых поединков третьего отборочного этапа Лиги чемпионов, в которых, в частности, сыграли потенциальные оппоненты киевского «Динамо» — швейцарский «Базель» и австрийский ЛАСК.
Встреча на стадионе «Санкт Якоб Парк» завершилась неожиданным домашним поражением швейцарцев — 1:2 (Цуффи, 87 — Траунер, 51, Рагуц, 82).
Еще в одном поединке шотландский «Селтик» в гостях сыграл вничью с румынским «Клужем» — 1:1 (Рондон, 28 — Форрест, 37). Полузащитник сборной Украины Марьян Швед весь матч провел на скамейке запасных команды из Глазго.
Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Первые матчи
«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия) — 0:1 (Сержиу Оливейра, 89).
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:1 (Мазурас, 53). На 80-й минуте удален Кахваджи (Истанбул"). На 90+2-й минуте Вишча («Истанбул») не реализовал пенальти.
«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:3 (Таварес, 71 — Содерлунд, 50, 64, Йенсен, 71).
Ответные матчи состоятся 13 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу встречи «Брюгге» — «Динамо» решил гол с пенальти.
Фото ФК «Базель»
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