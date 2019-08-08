Происшествия

Не заметил «японца»: в Киеве водитель Lanos «впечатался» в Honda и остался без машины, но с большими проблемами

Поздно вечером в среду, 7 августа, в Киеве на Большой окружной автомобильной дороге, возле заезда на Жулянский мост произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Lanos и Honda Pilot.

Предварительно удалось выяснить, что весьма габаритный «японец» двигался в сторону Борщаговки, и в какой-то момент в него врезался едущий следом Lanos — похоже, водитель последнего «не заметил» большую машину.

Причину невнимательности озвучил водитель Honda.

«После сильного удара я вышел и увидел сзади разбитую машину. Хотел спросить у водителя, что случилось. Но, похоже, он сам ничего не понимал», — рассказал водитель «японца».

По словам участника ДТП, от человека за рулем Lanos исходил запах перегара, а в его салоне валялась бутылки.

Позже удалось узнать, что Lanos управлял киевлянин в возрасте около 40 лет.

Он доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17 с множественными ушибами и открытым переломом костей ноги.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на четверг жуткое ДТП произошло в России: пассажирский автобус с детьми слетел с обрыва, при этом пострадали 30 человек.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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