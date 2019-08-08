Мир

Жуткое ДТП в России: пассажирский автобус с детьми слетел с обрыва, пострадали 30 человек (видео)

Чрезвычайное происшествие произошло в российском городе Новороссийске: автобус с 42 пассажирами слетел с обрыва. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Предварительно известно, что транспортное средство принадлежало санаторию «Эллада» и перевозило 42 человека.

Рейс направлялся на экскурсию, столкнулся на трассе с Volkswagen Touareg и опрокинулся в обрыв, глубина которого порядка десяти метров.

В автобусе находились 42 человека, в Touareg — четверо.

На данный момент известно о как минимум 30 пострадавших, три человека, в том числе двое детей, погибли.

На место происшествия направлены 20 бригад «скорой помощи», также работают спасатели.

Пока пострадавших не могут вытащить, потому что они заблокированы в искореженном автобусе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции перевернулся туристический автобус. В результате ДТП много пассажиров получили ранения и травмы.

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