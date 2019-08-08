Команда круизного лайнера затроллила опоздавшую на рейс парочку (видео)

Мир

Нет ничего более нелепого, чем во время кругосветного путешествия опоздать на лайнер в одном из портов, куда он заводил. Но гораздо хуже, если над вами ещё и посмеялись несколько тысяч человек, которые успели на борт, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Именно такой случай произошел в порту острова Сен-Мартен в Карибском море, где делал остановку белоснежный круизный лайнер Freedom of the Seas («Свобода морей»).

На пристани порта в этот момент находились два лайнера.

Собственно отплывающий Freedom of the Seas и второе судно, название которого не уточняется. В роли третьего действующего лица в этом видео оказалась пара туристов, которые, очевидно, опоздали. И всё бы ничего, но один из членов команды «Свободы», стоя на верхней палубе, машет им вслед огромной рукой, на которой написано издевательское «пока».

Неизвестно, была ли акция моряка направлена конкретно в адрес опоздавших или это такая негласная традиция — махать «рукой» во время отправления, но его жест заметили пассажиры стоявшего напротив судна, которые сразу соотнесли два этих события и начали смеяться над оставшимися на берегу, и те их услышали.

Сообщается, что представители компании Royal Caribbean, владеющей лайнером Freedom of the Seas, пока не дали комментариев относительно случившегося, но, судя по реакции самих опоздавших, подавать иск в суд на члена команды они не намерены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», опоздать на рейс — не всегда плохо. Так, в марте стало известно, что два пассажира опоздали на посадку на роковой рейс Аддис-Абеба — Найроби. Выполнявший его Boeing 737 MAX 8 разбился через шесть минут после взлета. Погибли все 157 человек, находившихся на борту лайнера.

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