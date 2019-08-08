Происшествия

РЕВНИВЫЙ ДРУГ Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1989

Скульптор: Regino Torrijos

Высота: 33 cm

В этот день ровно 120 лет назад, 8 августа 1899 года, в мире произошло событие, в той или иной мере коснувшееся каждого из нас. Изобретатель из американского штата Миннесота Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Вообще-то холодильные конструкции придумывали и до него. Правда, в основном они действовали за счёт покупного льда. К тому же, первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. И это, как вы сами понимаете, создавало их владельцам немало неудобств.

В 1911 году компании ''Дженерал электрик'' удалось наладить производство холодильников уже более-менее современного типа: холодильная машина могла помещаться в кухонном шкафу. При этом она по-прежнему громко шумела и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. Именно это считалось её главным недостатком.

И вот, наконец, в 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и практически не пахнущий холодильник. Устройство тут же стало популярным бытовым прибором в Америке и странах Западной Европы. Правда, первые такие холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки ''Форд''. Зато они были показателем уровня зажиточности семьи, ими обладавшей. Такие холодильники начали называть ''домашней фабрикой холода''.

Как и следовало ожидать, первые холодильники в Советском Союзе появились гораздо позже. В 1937 году на Харьковском тракторном заводе были выпущены экспериментальные модели домашних холодильников. А их массовое производство удалось наладить уже только в 1960-х годах. До этого советские домохозяйки обходились в основном кухонными ледниками. Это были такие обыкновенные шкафы с отделением для льда, оборудованные теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

Кстати, многие представители старшего поколения наверняка ещё помнят первые советские холодильника типа ''Ока'' или ''Днепр''. Их трудно было купить. И не только из-за дороговизны. Этот вопрос решался как раз просто: бери рассрочку — и несколько лет отдавай половину зарплаты в счёт погашения кредита. Куда сложнее было холодильник ''достать''. Ведь отнесённый к разряду дефицитных товаров он сразу становился ещё одной ''голубой мечтой'' простого советского труженика. Поэтому, когда в родном трудовом коллективе к вам подходила долгожданная очередь на право приобретения холодильника, вы готовы были взять первую попавшуюся модель. И, если затем ночами напролёт новый холодильник не давал никому спать, постоянно гудя и то включаясь, то выключаясь, вы старались этого не замечать. Ведь с появлением в квартире своего (!) холодильника вам уже не нужно было вывешивать продукты через форточку за окно, ''на мороз'', как это раньше делали практически все.

Естественно, тут же популярными стали советские анекдоты про холодильники. Например. Если у человека полный холодильник пива, то всегда найдутся друзья с водкой. Или такой. 1 января. На столе записка: ''С Новым годом! Рассол в холодильнике. Холодильник — на кухне…'' А вот вам ещё один анекдот, но теперь уже звучащий абсолютно современно: ''Когда мужчина остаётся дома один, его холодильник набирает до 300 просмотров за вечер''.

Ну, вот, собственно, и всё на сегодня. Всем именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И полного холодильника! А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

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