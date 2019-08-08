Известный актер Дэнни Трехо спас ребенка, вытащив его из перевернувшейся машины (фото, видео)

Шоу-бизнес

В среду, 7 августа, известный голливудский актер Дэнни Трехо доказал, что является злодеем только на экране. В жизни он оказался настоящим героем.75-летний Трехо спас ребенка, который со своей бабушкой попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в долине Сан-Фернандо в Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса.

Дэнни стал свидетелем того, как внедорожник врезался в машину, которая от сильного удара перевернулась. Актер сразу бросился к автомобилю. «В салоне на заднем сидень я увидел малыша! Ребенок висел вниз головой в детском кресле. Его удерживал только ремень безопасности. Я пытался вытащить мальчика, но не мог расстегнуть ремень — замок был с другой стороны. Мне до него было не добраться. На помощь пришла молодая женщина. Она проникла внутрь через другую дверь, расстегнула ремень, а я достал мальчика», — рассказал Трехо журналистам.

Он также сообщил, что на водительском сиденье находилась пожилая женщина. Это была бабушка ребенка. Ее достали из перевернутой машины прибывшие на место ДТП пожарные.

«Малыш был напуган. Он паниковал, вырывался и звал бабушку. Я сказал ему — все хорошо! Но чтобы спасти твою бабушку, нам придется использовать наши суперсилы. А для этого нужно успокоиться и сосредоточиться. Мальчик обрадовался и закричал: „Суперсила!“. Я подыграл ему. Старался держать его так, чтобы он не видел машину. „Напряги мускулы! Суперсила!“ — повторял я, а он повторял за мной. Слава богу, все закончилось. Скажу я вам, ребенка спасло только детское кресло», — заявил Трехо.

Как сообщает CNN, в результате аварии в больнице оказались три человека, в том числе бабушка мальчика. Выяснилось, что спасти ребенка Трехо помогла Моника Джексон. Молодая женщина случайно оказалась рядом.

Дэнни Трехо и Моника Джексон Дэнни Трехо известен по фильмам «Отчаянный», «От заката до рассвета», «Три икса», «Дети шпионов», «Мачете». Чаще всего актер играет злодеев.

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