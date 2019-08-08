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НАБУ задержало важного чиновника по делу «Роттердам+»
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова.
Как сообщила «Экономическая правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Евдокимов задержан по делу, касающемуся применения формулы «Роттердам +». Кроме Евдокимова, в деле фигурируют еще шестеро должностных лиц, включая бывшего главу и трех сотрудников НКРЭКУ.
Напомним, формула «Роттердам +» применялась с 2016 года при расчете стоимости электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины. С 1 июля 2019 года формула прекратила действовать в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.
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