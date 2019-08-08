“ЗЕслуженная победа”: известный журналист в стихах описал ситуацию в Украине

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Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец в поэтической форме описал текущую ситуацию в Украине, а именно нетривиальное событие, когда законодательная, а вскоре, наверное, и исполнительная власть окажутся в руках одной политической силы. А будет ли она служить народу, как говорится, поживем — увидим.

ЗЕслуженная победа



(Стихотворение со смыслом)



Народ голосовал, не глядя,

За будущее всей страны.

Де той Ляшко? Де тая Надя?

Герои новые нужны!



И ждать пришлось совсем недолго.

Всем соцопросам вопреки,

«ЗЕ"-поколенье с чувством долга

Взошло, как солнце у реки.



Но стало всем понятно вскоре,

Что не учить их — будет горе…

И «слуг» послали, как овец,

На курсы в город Трускавец.



В красивых новых платьях,

Бо ж — в «Ріксос Прикарпаття»!..

Кому пусть как там хочется,

А все же — сливки общества!



Вдруг возомнившим «бозна что»

Сказали, что они — никто.

Что, невзирая там на лица,

Служению пора учиться.



Служенью нынче модному,

Служению народному.

Ученье «слугам» светит —

Горшки ж не боги лепят…



Но, вдохновлённая весьма,

Часть «слуг» направилась на SPA-

Такие, в общем, туры,

Де роблять «процедури».



Не то, чтоб улучшать породу —

«Красивше» чтоб служить народу…

Народу очень близкому,

Народу украинскому.



Эх, как бы там не вышло вдруг:

«Элиту» новую из «слуг»

С благими намереньями

Слепить из новых веяний…



Перед лицом большой страны

Уже звучит без всяких «кружев»,

Что журналисты не нужны,

А вот народ — пока что — нужен.



И тот, кто, критикуя их,

С какими-то обидами

Строчит в «Фейсбуке» стих да стих,

Им, видимо, завидует.



Ведь предстоит же вскоре спины

Им гнуть на благо Украины.



Придут другие времена,

Но званий не забудет мода —

И будет слышать вся страна:

«ЗЕслуженный слуга народа»!



Дай Бог, чтоб только, зная броды,

Служили СВОЕМУ народу…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленскому задали важный вопрос про Коломойского: кто главный в стране?

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