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“ЗЕслуженная победа”: известный журналист в стихах описал ситуацию в Украине

11:39 8 августа 2019 42
Отель Риксос в Трускавце принимал слуг народа

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец в поэтической форме описал текущую ситуацию в Украине, а именно нетривиальное событие, когда законодательная, а вскоре, наверное, и исполнительная власть окажутся в руках одной политической силы. А будет ли она служить народу, как говорится, поживем — увидим.

ЗЕслуженная победа

(Стихотворение со смыслом)

Народ голосовал, не глядя,
За будущее всей страны.
Де той Ляшко? Де тая Надя?
Герои новые нужны!

И ждать пришлось совсем недолго.
Всем соцопросам вопреки,
«ЗЕ"-поколенье с чувством долга
Взошло, как солнце у реки.

Но стало всем понятно вскоре,
Что не учить их — будет горе…
И «слуг» послали, как овец,
На курсы в город Трускавец.

В красивых новых платьях,
Бо ж — в «Ріксос Прикарпаття»!..
Кому пусть как там хочется,
А все же — сливки общества!

Вдруг возомнившим «бозна что»
Сказали, что они — никто.
Что, невзирая там на лица,
Служению пора учиться.

Служенью нынче модному,
Служению народному.
Ученье «слугам» светит —
Горшки ж не боги лепят…

Но, вдохновлённая весьма,
Часть «слуг» направилась на SPA-
Такие, в общем, туры,
Де роблять «процедури».

Не то, чтоб улучшать породу —
«Красивше» чтоб служить народу…
Народу очень близкому,
Народу украинскому.

Эх, как бы там не вышло вдруг:
«Элиту» новую из «слуг»
С благими намереньями
Слепить из новых веяний…

Перед лицом большой страны
Уже звучит без всяких «кружев»,
Что журналисты не нужны,
А вот народ — пока что — нужен.

И тот, кто, критикуя их,
С какими-то обидами
Строчит в «Фейсбуке» стих да стих,
Им, видимо, завидует.

Ведь предстоит же вскоре спины
Им гнуть на благо Украины.

Придут другие времена,
Но званий не забудет мода —
И будет слышать вся страна:
«ЗЕслуженный слуга народа»!

Дай Бог, чтоб только, зная броды,
Служили СВОЕМУ народу…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленскому задали важный вопрос про Коломойского: кто главный в стране?

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