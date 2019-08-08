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“ЗЕслуженная победа”: известный журналист в стихах описал ситуацию в Украине
Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец в поэтической форме описал текущую ситуацию в Украине, а именно нетривиальное событие, когда законодательная, а вскоре, наверное, и исполнительная власть окажутся в руках одной политической силы. А будет ли она служить народу, как говорится, поживем — увидим.
ЗЕслуженная победа
(Стихотворение со смыслом)
Народ голосовал, не глядя,
За будущее всей страны.
Де той Ляшко? Де тая Надя?
Герои новые нужны!
И ждать пришлось совсем недолго.
Всем соцопросам вопреки,
«ЗЕ"-поколенье с чувством долга
Взошло, как солнце у реки.
Но стало всем понятно вскоре,
Что не учить их — будет горе…
И «слуг» послали, как овец,
На курсы в город Трускавец.
В красивых новых платьях,
Бо ж — в «Ріксос Прикарпаття»!..
Кому пусть как там хочется,
А все же — сливки общества!
Вдруг возомнившим «бозна что»
Сказали, что они — никто.
Что, невзирая там на лица,
Служению пора учиться.
Служенью нынче модному,
Служению народному.
Ученье «слугам» светит —
Горшки ж не боги лепят…
Но, вдохновлённая весьма,
Часть «слуг» направилась на SPA-
Такие, в общем, туры,
Де роблять «процедури».
Не то, чтоб улучшать породу —
«Красивше» чтоб служить народу…
Народу очень близкому,
Народу украинскому.
Эх, как бы там не вышло вдруг:
«Элиту» новую из «слуг»
С благими намереньями
Слепить из новых веяний…
Перед лицом большой страны
Уже звучит без всяких «кружев»,
Что журналисты не нужны,
А вот народ — пока что — нужен.
И тот, кто, критикуя их,
С какими-то обидами
Строчит в «Фейсбуке» стих да стих,
Им, видимо, завидует.
Ведь предстоит же вскоре спины
Им гнуть на благо Украины.
Придут другие времена,
Но званий не забудет мода —
И будет слышать вся страна:
«ЗЕслуженный слуга народа»!
Дай Бог, чтоб только, зная броды,
Служили СВОЕМУ народу…
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