Что нового от Samsung в Galaxy Note 10

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Samsung Galaxy Note 10 — ожидаемая новинка бренда, которая была представлена в Нью-Йорке вечером 7 августа. В сети уже появилась информация о технических параметрах гаджета, а также видеообзор. Рассказываем, что уже известно о девайсе и что интересного мы увидим в нем.

Дизайн и особенности дисплея

Устройство оснащено 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с защитным стеклом Gorilla Glass 6 и поддержкой HDR10+. Дисплей изогнут по краям. Его разрешение составляет 2280×1080 пикселей. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Весит смартфон 168 граммов, а его размеры — 151×71,8×7,9 мм. В корпусе нет стандартного 3,5 мм разъема для наушников и слота под MicroSD. Зато присутствует USB-порт Type-C и стилус. Также встроены стереодинамики.

Основные камеры в Samsung Note 10 изменили свое расположение. На задней панели вы не увидите горизонтально размещенных модулей. Теперь они расположены близко к краю корпуса и в вертикальном положении. На передней стороне в центре сверху разместился один объектив фронтальной камеры. Напомним, что у предыдущих моделей их было два.

Возможности процессора

Galaxy Note 10 для американского рынка будет выпускаться на базе процессора Snapdragon 855, а для европейского и азиатского — Exynos 9825. Последний получит значительно улучшенную производительность и энергоэффективность. Восьмиядерный процессор обеспечит быстрый запуск ресурсоемких приложений, переключение без зависаний и плавный ход графики. Он также даст возможность создавать снимки с применением искусственного интеллекта.

Камеры

Основная камера Samsung Galaxy Note 10 оснащается тройным модулем с регулируемой диафрагмой, а именно:

основным 12 Мп датчиком Dual Pixel;

сверхширокоугольным объективом на 16 Мп;

12 Мп сенсором и телеобъективом с двукратным оптическим зумом.

Камера позволяет записывать 4К видео со скоростью 60 кадров в секунду. Различные режимы помогут снимать четкие портреты, восхитительные пейзажи и детализированные крупные планы независимости от качества освещения.

Селфи камера Galaxy Note 10 оборудована 10 Мп модулем, поддерживающим вспышку с помощью дисплея. На нее также можно снимать видео 4К, только скорость его не превысит 30 кадров в секунду.

Память и автономность работы

Объем оперативной памяти Galaxy Note 10 составит 8 Гб, а встроенная — получит 256Гб. Объем аккумулятора 3500 мАч гарантирует смартфону почти сутки автономной работы в режиме активного использования. Доступна функция быстрой зарядки. Батарея также поддерживает беспроводную 12 Вт и скоростную 25 Вт зарядку. Гаджет подойдет не только для общения и развлечения, но и выполнения сложных задач для работы.

Специальные функции

Девайс можно будет подсоединять к внешним мониторам. Работу с Galaxy Note 10 значительно облегчит фирменный стилус. Благодаря ему можно не только вводить рукописный текст или рисовать. S Pen получит набор полезных опций. Среди них будет управление жестами и удаленное переключение между камерами. Несмотря на многочисленные слухи, встроенной камеры в стилусе не будет.

Galaxy Note 10 обойдется без кнопки Bixby, которая обычно использовалась в гаджетах предыдущих для вызова интеллектуального ассистента. Однако производитель рассказал, что приложение получит много доработок и станет на один уровень с Siri от Apple и Alexa от Amazon.

Гаджет рассчитан на две SIM-карты. За стабильную работу девайса отвечает операционная система Android 9 Pie с оболочкой One UI. От воды и пыли конструкция защищена по стандарту IP68.

На Galaxy Note 10 цена стартует от 949 долларов.



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