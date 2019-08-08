Происшествия

На трассе Киев — Чоп в жуткой аварии погибли два человека (фото)

Смертельное ДТП произошло на Ровенщине в четверг, 8 августа. На трассе Киев — Чоп под городом Корец автомобиль Audi A8 занесло, он врезался в отбойник и слетел в кювет. Водитель и пассажирка погибли.

— По предварительным данным, за рулем автомобиля, направлявшегося в Киев, находился житель Ровно. С ним в машине была женщина. В результате ДТП 43-летний водитель и его 40-летняя пассажирка получили травмы не совместимые с жизнью. Оба скончались на месте, — сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Фрагменты машины разбросало на десятки метров. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП в Киеве. Водитель Lanos «впечатался» в Honda и остался без машины, но с большими проблемами.

Несколькими днями ранее в Харькове грузовик слетел с моста: фото с места аварии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter