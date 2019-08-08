25.19 / 25.50 28.16 / 28.62
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На трассе Киев — Чоп в жуткой аварии погибли два человека (фото)

13:26 8 августа 2019 64
На трассе Киев — Чоп в жуткой аварии погибли два человека
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Смертельное ДТП произошло на Ровенщине в четверг, 8 августа. На трассе Киев — Чоп под городом Корец автомобиль Audi A8 занесло, он врезался в отбойник и слетел в кювет. Водитель и пассажирка погибли.

Читайте также: От авто почти ничего не осталось: первые детали и фото с места смертельного ДТП в Киеве

— По предварительным данным, за рулем автомобиля, направлявшегося в Киев, находился житель Ровно. С ним в машине была женщина. В результате ДТП 43-летний водитель и его 40-летняя пассажирка получили травмы не совместимые с жизнью. Оба скончались на месте, — сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Читайте также: В Киеве пассажиров легкового авто везли в багажнике: сеть взбудоражило видео опасного инцидента

Фрагменты машины разбросало на десятки метров. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП в Киеве. Водитель Lanos «впечатался» в Honda и остался без машины, но с большими проблемами.

Несколькими днями ранее в Харькове грузовик слетел с моста: фото с места аварии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер