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На трассе Киев — Чоп в жуткой аварии погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП произошло на Ровенщине в четверг, 8 августа. На трассе Киев — Чоп под городом Корец автомобиль Audi A8 занесло, он врезался в отбойник и слетел в кювет. Водитель и пассажирка погибли.
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— По предварительным данным, за рулем автомобиля, направлявшегося в Киев, находился житель Ровно. С ним в машине была женщина. В результате ДТП 43-летний водитель и его 40-летняя пассажирка получили травмы не совместимые с жизнью. Оба скончались на месте, — сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
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Фрагменты машины разбросало на десятки метров. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…