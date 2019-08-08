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Происшествия

Из-за прорыва трубы в Киеве залило водой крупную дорогу (видео)

14:20 8 августа 2019 243
Прорыв трубы в Голосеевском районе Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Голосеевском проспекте случилась серьезная авария — из-за прорыва трубы улица превратилась в реку. Ранее в столице из-за аварии забил фонтан на улице Антоновича.

Видео чрезвычайного происшествия в социальных сетях опубликовал ресурс «dtp.kiev.ua». «Киев. Бесплатная помывка. Голосеевский проспект 92/1. Водичка добралась до остановки Стельмаха и продолжает свое путешествие», — говорится в комментарии к видео.

Тем временем в Киевводоканале на карте обозначены лишь два аварийных участка — в районе бульвара Верховной Рады в Дарнице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на дороге под асфальтом прорвало трубу с горячей водой. Автомобиль, который в момент аварии оказался на месте аварии, пришлось вытаскивать спасателям. При этом водитель и пассажир залезли на крышу, чтобы не утонуть в кипятке.


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