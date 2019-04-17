Происшествия

В Харькове водитель и пассажир спасались от горячей воды на крыше автомобиля (фото, видео)

В Харькове на дороге под асфальтом прорвало трубу с горячей водой. Подобное ЧП произошло в начале апреля в центре Киева, где из-за прорыва трубы по улице текла настоящая река горячей воды.

В Харькове ЧП произошло на улице Матюшенко. Там была затоплена проезжая часть. Автомобиль, который в момент аварии оказался на месте аварии, пришлось вытаскивать спасателям. При этом водитель и пассажир залезли на крышу, чтобы не утонуть в кипятке.

Спасательная служба помогла двум мужчинам спастись из «горячей ловушки». Иномарку отбуксировали с места происшествия в безопасное место с помощью троса.

«В результате аварии участок проезжей части была затоплен. Наполовину в воде оказалась машина Mazda 626. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи», — сказано в сообщении спасателей.

Напомним, 1 апреля в Киеве случился обвал проезжей части. На улице Деловая из-за прорыва трубы с горячей водой, провалился асфальт и образовалась огромная яма прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.

А в Сумах порыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка повлек провал торгового киоска.

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