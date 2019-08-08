Деньги

Сотрудникам ДТЭК Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило уведомление о подозрении. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия — безосновательны. Об этом компания сообщила на официальном веб-сайте.

«Порядок, к которому у следственных органов есть претензии, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электроэнергии, которые раньше отсутствовали. Решения о порядке работы на рынке государственными органами принимались субъективно. Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены множеством международных экспертиз, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения издержек на логистику и так далее. Исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и для украинской тепловой генерации. Использование принципа импортного паритета при установлении цен на энергоносители — требование Международного валютного фонда и других кредиторов Украины. Однако в отличие от стремительного роста цен на газ тарифы на электроэнергию для населения неизменно остаются самыми низкими в Европе», — говорится в сообщении компании.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники ДТЭК уже предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы.

«При взаимодействии с государственными органами сотрудники ДТЭК всегда придерживались норм деловой этики. Компания принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электрической энергии для установления равных и прозрачных правил работы для всех участников. Обвинение следственного органа в некорректном поведении сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами власти мы считаем безосновательными и необоснованными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК. В компании настаивают на необходимости всестороннего и объективного расследования, которое, наконец, остановит спекуляции в вопросе методики ценообразования на энергетический уголь».

В ДТЭК отметили, что работают в рамках законодательного поля Украины и придерживается международных стандартов комплаенс-этики: «Компания — крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель Украины. В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд гривен, налоговые отчисления — 26 млрд гривен. Только в угольную отрасль за все время существования компания инвестировала 3,5 млрд долларов, что позволило увеличить добычу угля больше чем в 2 раза, обеспечить генерацию украинским углем и избежать отключений электроэнергии».

Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь.

Законность и экономическая обоснованность формулы «Роттердам+» подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По словам директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академика Валерия Гееца в интервью газете «Украина молодая», проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы «Роттердам+».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter