Мир

Вокруг дома экс-президента Киргизии Атамбаева равзвернулось настоящее сражение с участием почти тысячи человек

В четверг, 8 августа, в Киргизии сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева вышли на улицы в знак протеста против действий силовиков. К бессрочной акции людей призвал лично Атамбаев. Сначала митинг начался в Бишкеке, но оттуда переместился в селение Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства. Это произошло после того, как его сторонники узнали, что силовики снова пошли на штурм резиденции Атамбаева.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 7 августа прибывший из Бишкека спецназ ворвался на территорию дома бывшего президента. Над ним кружили три вертолета. Началась стрельба.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии официально подтвердил, что проводится спецоперация по задержанию Атамбаева. В заявлении подчеркивалось, что бойцы спецназа используют исключительно резиновые пули.

Затем появились сообщения, что Атамбаева задержали и увезли в неизвестном направлении. Однако спустя некоторое время его представители опровергли эту информацию. Вскоре сам Атамбаев вышел во двор своего дома и заявил, что ему удалось избежать ареста.

После этого силовики предприняли второй штурм. Одновременно часть спецназовцев перекрыли дорогу, ведущую к дому бывшего президента, чтобы помешать его сторонникам прийти на помощь Атамбаеву.

Однако второй штурм завершился полным провалом. Около полуночи силовики отступили. Шестеро спецназовцев оказались в заложниках в доме Атамбаева. Сообщалось также о десятках раненых и пострадавших, в том числе со стороны силовиков. К утру подтвердилась информация, что один из офицеров спецназа скончался от полученных ранений.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков спешно вернулся из зарубежной поездки в Бишкек. Он обвинил Алмазбека Атамбаева в нарушении конституции и созвал экстренное заседание Совета безопасности республики. Жээнбеков утверждает, что его предшественник оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Он напомнил, что Киргизия — правовое государство, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами. Глава государства призвал принять безотлагательные меры для сохранения мира и безопасности в стране. Президент Жээнбеков сообщил также, что статус Атамбаева меняют со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления после событий в селе Кой-Таш.

Атамбаев, со своей стороны, сделал заявление, в котором признался, что применил огнестрельное оружие, защищая себя и своих сторонников. Он заявил, что остальные в его доме во время двух штурмов были безоружны. Бывший президент призвал действующие власти отказаться от применения силы. «Вы стреляете в свой народ!» — подчеркнул Атамбаев.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев пожалел о том, что не разрешил бойцам спецназа открыть огонь на поражение во время операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента республики.

«Атамбаев не подчинился законным требованиям и укрылся в специальном укреплённом помещении своего дома. Это не дом, это крепость, бункер… Его сторонники оказали вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия, камней и других предметов типа арматур. Честно говоря, я жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение», — заявил Опумбаев. Он выразил готовность уйти в отставку, но президент отказался освобождать его от занимаемой должности.

По словам Опубмаева, силовики не ожидали, что Атамбаев окажет сопротивление. Спецназ был направлен в Кой-Таш не для проведения боевой операции, а для привода политика на допрос в МВД.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что Атамбаев своими действиями «поставил себя вне закона». «Люди с тревогой наблюдают за развитием ситуации в селе Кой-Таш, где человек, своими действиями поставивший себя вне закона, демонстрирует готовность пойти даже на убийство в защите своих личных интересов», — отметил глава правительства.

На данный момент третий штурм дома Атамбаева продолжается. Сообщается уже о 80 пострадавших. Опять слышны выстрелы. Спецназ использует дымовые шашки и водометы. С помощью тарана снесли ворота.

Толпа, пришедшая из Бишкека, смела полицейские кордоны и прорвалась к дому. Это не менее 500 человек. Которые настроены весьма агрессивно.

В связи с ситуацией в Киргизии была перенесена встреча глав правительств ЕАЭС. Она должна были пройти 8−9 августа. Пока новые сроки не называются.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с декабря 2011 года по конец ноября 2017 года. До этого около двух лет был премьер-министром.

В конце июня 2019 года парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему согласно действующему законодательству как бывшему главе государства. Сделано это было, после того как Генеральная прокуратура Киргизии поддержала часть обвинений, выдвинутых против Атамбаева депутатами.

Они утверждают, что бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева 7 августа. Дела возбуждены по статьям «хулиганство», «убийство», «покушение на убийство» и «захват в заложники». В парламенте обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

Запад пока воздерживается от комментариев. В России тоже н спешат с оценкой событий в Бишкеке. Свое мнение пока высказал эксперт, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Жээнбеков решил перехватить, освободиться от политической опеки со стороны своего наставника и начал вести свою собственную линию, что и привело к этому конфликту, который перешел уже в жесткую фазу», — заявил он.

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