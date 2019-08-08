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Три легких рецепта летних блюд: вкусно и быстро (фото)
Август — время изобилия овощей и фруктов. А это прекрасный повод для того, чтобы проявить фантазию и приготовить что-то вкусное. Конечно, это лучше делать в выходные или в отпуске, когда есть время и вдохновение. Однако и в будни хочется питаться вкусно. И особенно ценно, если это можно приготовить быстро и просто, как ягодный мохито от Евгения Паперного.
Такими рецептами летних блюд с «ФАКТАМИ» поделилась шеф-повар киевского отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil Оксана Гарбуза.
— Сейчас в разгаре сезон дынь, поэтому советую приготовить блюдо «Дыня с пармской ветчиной», — говорит Оксана Гарбуза. — Это классическая итальянская закуска. Тонко нарезанная пармская ветчина дополняется ломтиками сладкой сахарной дыни. Однако это еще не все. В приготовлении этого блюда есть тонкости, которые делают его деликатесным.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Дыня с пармской ветчиной
Из расчета на одну порцию вам понадобятся такие продукты:
10 г хлебных палочек Гриссини
15 г рукколы
50 г тонко нарезанной пармской ветчины
160 г очищенной дыни
10 г итальянской заправки (в нее входят 6 г репчатого лука, 5 г горчицы, по 1 г сахара, петрушки, прованских трав (специй), свежего базилика, перца чили, чеснока, столовая ложка уксуса из красного вина, 60 г оливкового масла, 3 г масла грецкого ореха, 2 г соли).
Очищенную дыню нарезаем на ломтики и выкладываем по кругу на тарелку. Рядом размещаем нарезанную пармскую ветчину. В середину кладем рукколу с итальянской заправкой (для ее приготовления все ингредиенты перебиваются в блендере до однородной консистенции) и все это украшаем гриссини. И приятного аппетита!
— Какая дыня лучше всего подойдет для этой закуски?
— Идеальной для нее считается дыня канталупа с полосатой кожурой и оранжевой мякотью. Однако вы можете выбрать дыню по своему вкусу.
— А какую рукколу предпочесть — узко- или широколистную?
— Лучше узколистная, она обладает легким ореховым пряным привкусом. Оригинальна и закуска «Свинина с персиком-гриль». Ее рецепт тоже несложный.
Свинина с персиком-гриль
Для приготовления одной порции нужно
150 г филе свинины
30 г бекона (тонко нарезанные полоски)
100 г персика
20 г микс-салата
10 г заправки к салату (оливковое масло, бальзамический уксус, мед)
10 г остро-сладкого соуса
20 г соуса из ягод
3 г перца чили
веточка тимьяна
Филе свинины нарезать на медальоны, обернуть тонкими слайсами бекона, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке.
Филе сочного, но не совсем мягкого персика (без кожицы) обжарить на гриле и смазать остро-сладким соусом.
На подготовленную порционную тарелку выкладываем медальоны из свинины, персик и зеленый салат. Поливаем соусом из ягод, украшаем веточкой свежего тимьяна и перцем чили.
— Как приготовить ягодный соус?
— 40 г ягод (смородины, ежевики, малины) засыпьте двумя столовыми ложками сахара и поместите на плиту, добавьте столовую ложку сухого вина и столько же портвейна. Уварите до густоты, перебейте в блендере и процедите, чтобы отделить от семян.
— А как готовится остро-сладкий соус?
— Перец чили и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Однако это не должно быть пюре. В смесь сахара и воды (их берем пополам) добавляем белый винный уксус и перечную смесь с чесноком, провариваем несколько минут и для придания вязкой однородной текстуры затягиваем немножко крахмалом.
— Как регулировать остроту соуса? Не все ведь любят острое.
— Если желаете, чтобы соус был менее острым, советую добавить красный болгарский перец.
— Можно ли в этом блюде персики заменить нектаринами или абрикосами?
— Нектарины подойдут, а вот абрикосы не советую, так как они, на мой взгляд, больше подходят к утке или курице.
— Август — рай для любителей томатов. Что порекомендуете приготовить из них?
— Гаспачо. Это традиционное блюдо испанской кухни из свежих овощей, которое подают холодным. Можно комбинировать разные сорта томатов — например, желтые и розовые. Они очень сочные, и у них потрясающая мякоть. Вот рецепт.
Гаспачо с хрустящими крутонами и песто
Для одной порции подготовьте
200 г томатов
45 г огурца
25 г перца сладкого
2 г чеснока
2 г уксуса винного
2 г соли
40 г воды
9 г масла оливкового
7 г сельдерея (очищенный стебель)
10 г очищенного красного салатного лука
1 г перца чили
табаско и специи по вкусу
Подготовленные спелые томаты крупно нарезаем, добавляем огурец, перец болгарский, чеснок, сельдерей, красный лук, перец чили и оливковое масло. Все это перебиваем блендером до однородной пюреобразной консистенции, по необходимости добавляем воду.
Соль, перец, табаско и специи добавляем по вкусу, в зависимости от кулинарных предпочтений. Процеживаем через конусовидный дуршлаг с мелкими отверстиями.
Отдельно нарезаем подготовленные овощи мелким кубиком
15 г томатов
20 г огурца
15 г перца сладкого
Багет (40 г) нарезаем наискосок (2 кусочка на порцию) и подсушиваем на гриле до золотистой хрустящей корочки.
Смазываем соусом песто.
Гаспачо помещаем в охлажденную тарелку, добавляем свежие нарезанные овощи, поливаем оливковым маслом и украшаем розеткой свежего базилика. Подаем с багетом с песто и украшаем свежими черри.
— Как приготовить соус песто?
— Свежий базилик (250 г) промойте холодной водой, просушите на бумажном полотенце от капелек воды. Также понадобится 300 г оливкового масла, 2 столовых ложки подрумяненных кедровых орешков, 2 столовые ложки пармезана, щепотка соли, зубчик чеснока. В блендере перебиваем орехи и чеснок, добавляем масло и листья базилика, в конце — пармезан. Кедровые орехи можно заменить грецкими, но обязательно нужно подсушить.
— Оксана, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Что может быть лучше сезонных овощей и фруктов! Лето дарит нам яркие вкусы, ароматы и краски. Готовьте с любовью и получайте удовольствие от приготовленных блюд.
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Фото из альбома Оксаны Гарбузы
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