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Стиль жизни

Три легких рецепта летних блюд: вкусно и быстро (фото)

7:28 12 августа 2019 107
летнее блюдо
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Август — время изобилия овощей и фруктов. А это прекрасный повод для того, чтобы проявить фантазию и приготовить что-то вкусное. Конечно, это лучше делать в выходные или в отпуске, когда есть время и вдохновение. Однако и в будни хочется питаться вкусно. И особенно ценно, если это можно приготовить быстро и просто, как ягодный мохито от Евгения Паперного.

Такими рецептами летних блюд с «ФАКТАМИ» поделилась шеф-повар киевского отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil Оксана Гарбуза.

— Сейчас в разгаре сезон дынь, поэтому советую приготовить блюдо «Дыня с пармской ветчиной», — говорит Оксана Гарбуза. — Это классическая итальянская закуска. Тонко нарезанная пармская ветчина дополняется ломтиками сладкой сахарной дыни. Однако это еще не все. В приготовлении этого блюда есть тонкости, которые делают его деликатесным.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Дыня с пармской ветчиной

Из расчета на одну порцию вам понадобятся такие продукты:

10 г хлебных палочек Гриссини

15 г рукколы

50 г тонко нарезанной пармской ветчины

160 г очищенной дыни

10 г итальянской заправки (в нее входят 6 г репчатого лука, 5 г горчицы, по 1 г сахара, петрушки, прованских трав (специй), свежего базилика, перца чили, чеснока, столовая ложка уксуса из красного вина, 60 г оливкового масла, 3 г масла грецкого ореха, 2 г соли).

Очищенную дыню нарезаем на ломтики и выкладываем по кругу на тарелку. Рядом размещаем нарезанную пармскую ветчину. В середину кладем рукколу с итальянской заправкой (для ее приготовления все ингредиенты перебиваются в блендере до однородной консистенции) и все это украшаем гриссини. И приятного аппетита!

Дыня с пармской ветчиной — одна из популярных итальянских закусок

— Какая дыня лучше всего подойдет для этой закуски?

— Идеальной для нее считается дыня канталупа с полосатой кожурой и оранжевой мякотью. Однако вы можете выбрать дыню по своему вкусу.

— А какую рукколу предпочесть — узко- или широколистную?

— Лучше узколистная, она обладает легким ореховым пряным привкусом. Оригинальна и закуска «Свинина с персиком-гриль». Ее рецепт тоже несложный.

Свинина с персиком-гриль

Для приготовления одной порции нужно

150 г филе свинины

30 г бекона (тонко нарезанные полоски)

100 г персика

20 г микс-салата

10 г заправки к салату (оливковое масло, бальзамический уксус, мед)

10 г остро-сладкого соуса

20 г соуса из ягод

3 г перца чили

веточка тимьяна

Филе свинины нарезать на медальоны, обернуть тонкими слайсами бекона, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке.

Филе сочного, но не совсем мягкого персика (без кожицы) обжарить на гриле и смазать остро-сладким соусом.

На подготовленную порционную тарелку выкладываем медальоны из свинины, персик и зеленый салат. Поливаем соусом из ягод, украшаем веточкой свежего тимьяна и перцем чили.

Свинина с персиком-гриль вкусна и сытна

— Как приготовить ягодный соус?

— 40 г ягод (смородины, ежевики, малины) засыпьте двумя столовыми ложками сахара и поместите на плиту, добавьте столовую ложку сухого вина и столько же портвейна. Уварите до густоты, перебейте в блендере и процедите, чтобы отделить от семян.

— А как готовится остро-сладкий соус?

— Перец чили и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Однако это не должно быть пюре. В смесь сахара и воды (их берем пополам) добавляем белый винный уксус и перечную смесь с чесноком, провариваем несколько минут и для придания вязкой однородной текстуры затягиваем немножко крахмалом.

— Как регулировать остроту соуса? Не все ведь любят острое.

— Если желаете, чтобы соус был менее острым, советую добавить красный болгарский перец.

— Можно ли в этом блюде персики заменить нектаринами или абрикосами?

— Нектарины подойдут, а вот абрикосы не советую, так как они, на мой взгляд, больше подходят к утке или курице.

— Август — рай для любителей томатов. Что порекомендуете приготовить из них?

— Гаспачо. Это традиционное блюдо испанской кухни из свежих овощей, которое подают холодным. Можно комбинировать разные сорта томатов — например, желтые и розовые. Они очень сочные, и у них потрясающая мякоть. Вот рецепт.

Гаспачо с хрустящими крутонами и песто

Для одной порции подготовьте

200 г томатов

45 г огурца

25 г перца сладкого

2 г чеснока

2 г уксуса винного

2 г соли

40 г воды

9 г масла оливкового

7 г сельдерея (очищенный стебель)

10 г очищенного красного салатного лука

1 г перца чили

табаско и специи по вкусу

Подготовленные спелые томаты крупно нарезаем, добавляем огурец, перец болгарский, чеснок, сельдерей, красный лук, перец чили и оливковое масло. Все это перебиваем блендером до однородной пюреобразной консистенции, по необходимости добавляем воду.

Соль, перец, табаско и специи добавляем по вкусу, в зависимости от кулинарных предпочтений. Процеживаем через конусовидный дуршлаг с мелкими отверстиями.

Отдельно нарезаем подготовленные овощи мелким кубиком

15 г томатов

20 г огурца

15 г перца сладкого

Багет (40 г) нарезаем наискосок (2 кусочка на порцию) и подсушиваем на гриле до золотистой хрустящей корочки.

Смазываем соусом песто.

Гаспачо помещаем в охлажденную тарелку, добавляем свежие нарезанные овощи, поливаем оливковым маслом и украшаем розеткой свежего базилика. Подаем с багетом с песто и украшаем свежими черри.

Традиционное блюдо испанской кухни — гаспачо подают холодным

— Как приготовить соус песто?

— Свежий базилик (250 г) промойте холодной водой, просушите на бумажном полотенце от капелек воды. Также понадобится 300 г оливкового масла, 2 столовых ложки подрумяненных кедровых орешков, 2 столовые ложки пармезана, щепотка соли, зубчик чеснока. В блендере перебиваем орехи и чеснок, добавляем масло и листья базилика, в конце — пармезан. Кедровые орехи можно заменить грецкими, но обязательно нужно подсушить.

Оксана Гарбуза: «Что может быть лучше сезонных овощей и фруктов!»

— Оксана, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Что может быть лучше сезонных овощей и фруктов! Лето дарит нам яркие вкусы, ароматы и краски. Готовьте с любовью и получайте удовольствие от приготовленных блюд.

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Фото из альбома Оксаны Гарбузы

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