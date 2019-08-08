Три легких рецепта летних блюд: вкусно и быстро (фото)

Стиль жизни

Август — время изобилия овощей и фруктов. А это прекрасный повод для того, чтобы проявить фантазию и приготовить что-то вкусное. Конечно, это лучше делать в выходные или в отпуске, когда есть время и вдохновение. Однако и в будни хочется питаться вкусно. И особенно ценно, если это можно приготовить быстро и просто, как ягодный мохито от Евгения Паперного.

Такими рецептами летних блюд с «ФАКТАМИ» поделилась шеф-повар киевского отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil Оксана Гарбуза.

— Сейчас в разгаре сезон дынь, поэтому советую приготовить блюдо «Дыня с пармской ветчиной», — говорит Оксана Гарбуза. — Это классическая итальянская закуска. Тонко нарезанная пармская ветчина дополняется ломтиками сладкой сахарной дыни. Однако это еще не все. В приготовлении этого блюда есть тонкости, которые делают его деликатесным.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Дыня с пармской ветчиной Из расчета на одну порцию вам понадобятся такие продукты: 10 г хлебных палочек Гриссини 15 г рукколы 50 г тонко нарезанной пармской ветчины 160 г очищенной дыни 10 г итальянской заправки (в нее входят 6 г репчатого лука, 5 г горчицы, по 1 г сахара, петрушки, прованских трав (специй), свежего базилика, перца чили, чеснока, столовая ложка уксуса из красного вина, 60 г оливкового масла, 3 г масла грецкого ореха, 2 г соли). Очищенную дыню нарезаем на ломтики и выкладываем по кругу на тарелку. Рядом размещаем нарезанную пармскую ветчину. В середину кладем рукколу с итальянской заправкой (для ее приготовления все ингредиенты перебиваются в блендере до однородной консистенции) и все это украшаем гриссини. И приятного аппетита! Дыня с пармской ветчиной — одна из популярных итальянских закусок

— Какая дыня лучше всего подойдет для этой закуски?

— Идеальной для нее считается дыня канталупа с полосатой кожурой и оранжевой мякотью. Однако вы можете выбрать дыню по своему вкусу.

— А какую рукколу предпочесть — узко- или широколистную?

— Лучше узколистная, она обладает легким ореховым пряным привкусом. Оригинальна и закуска «Свинина с персиком-гриль». Ее рецепт тоже несложный.

Свинина с персиком-гриль Для приготовления одной порции нужно 150 г филе свинины 30 г бекона (тонко нарезанные полоски) 100 г персика 20 г микс-салата 10 г заправки к салату (оливковое масло, бальзамический уксус, мед) 10 г остро-сладкого соуса 20 г соуса из ягод 3 г перца чили веточка тимьяна Филе свинины нарезать на медальоны, обернуть тонкими слайсами бекона, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке. Филе сочного, но не совсем мягкого персика (без кожицы) обжарить на гриле и смазать остро-сладким соусом. На подготовленную порционную тарелку выкладываем медальоны из свинины, персик и зеленый салат. Поливаем соусом из ягод, украшаем веточкой свежего тимьяна и перцем чили.

Свинина с персиком-гриль вкусна и сытна

— Как приготовить ягодный соус?

— 40 г ягод (смородины, ежевики, малины) засыпьте двумя столовыми ложками сахара и поместите на плиту, добавьте столовую ложку сухого вина и столько же портвейна. Уварите до густоты, перебейте в блендере и процедите, чтобы отделить от семян.

— А как готовится остро-сладкий соус?

— Перец чили и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Однако это не должно быть пюре. В смесь сахара и воды (их берем пополам) добавляем белый винный уксус и перечную смесь с чесноком, провариваем несколько минут и для придания вязкой однородной текстуры затягиваем немножко крахмалом.

— Как регулировать остроту соуса? Не все ведь любят острое.

— Если желаете, чтобы соус был менее острым, советую добавить красный болгарский перец.

— Можно ли в этом блюде персики заменить нектаринами или абрикосами?

— Нектарины подойдут, а вот абрикосы не советую, так как они, на мой взгляд, больше подходят к утке или курице.

— Август — рай для любителей томатов. Что порекомендуете приготовить из них?

— Гаспачо. Это традиционное блюдо испанской кухни из свежих овощей, которое подают холодным. Можно комбинировать разные сорта томатов — например, желтые и розовые. Они очень сочные, и у них потрясающая мякоть. Вот рецепт.

Гаспачо с хрустящими крутонами и песто Для одной порции подготовьте 200 г томатов 45 г огурца 25 г перца сладкого 2 г чеснока 2 г уксуса винного 2 г соли 40 г воды 9 г масла оливкового 7 г сельдерея (очищенный стебель) 10 г очищенного красного салатного лука 1 г перца чили табаско и специи по вкусу Подготовленные спелые томаты крупно нарезаем, добавляем огурец, перец болгарский, чеснок, сельдерей, красный лук, перец чили и оливковое масло. Все это перебиваем блендером до однородной пюреобразной консистенции, по необходимости добавляем воду. Соль, перец, табаско и специи добавляем по вкусу, в зависимости от кулинарных предпочтений. Процеживаем через конусовидный дуршлаг с мелкими отверстиями. Отдельно нарезаем подготовленные овощи мелким кубиком 15 г томатов 20 г огурца 15 г перца сладкого Багет (40 г) нарезаем наискосок (2 кусочка на порцию) и подсушиваем на гриле до золотистой хрустящей корочки. Смазываем соусом песто. Гаспачо помещаем в охлажденную тарелку, добавляем свежие нарезанные овощи, поливаем оливковым маслом и украшаем розеткой свежего базилика. Подаем с багетом с песто и украшаем свежими черри.

Традиционное блюдо испанской кухни — гаспачо подают холодным

— Как приготовить соус песто?

— Свежий базилик (250 г) промойте холодной водой, просушите на бумажном полотенце от капелек воды. Также понадобится 300 г оливкового масла, 2 столовых ложки подрумяненных кедровых орешков, 2 столовые ложки пармезана, щепотка соли, зубчик чеснока. В блендере перебиваем орехи и чеснок, добавляем масло и листья базилика, в конце — пармезан. Кедровые орехи можно заменить грецкими, но обязательно нужно подсушить.

Оксана Гарбуза: «Что может быть лучше сезонных овощей и фруктов!»

— Оксана, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Что может быть лучше сезонных овощей и фруктов! Лето дарит нам яркие вкусы, ароматы и краски. Готовьте с любовью и получайте удовольствие от приготовленных блюд.

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Фото из альбома Оксаны Гарбузы

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