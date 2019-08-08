В России неожиданно решили завести дело на Сталина

Мир

В России бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов подал в свое бывшее ведомство и Следственный комитет заявление о репрессиях, совершенных по… приказу Иосифа Сталина, назвав генералиссимуса «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан». Напомним, бюст Сталина в российском Липецке постоянно становится жертвой неизвестных.

Автор иска требует возбудить уголовное дело против советского вождя.

В качестве доказательств совершения им преступлений Степанов ссылается на приказ Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Этот подписанный Сталиным документ предусматривал расстрел 82,7 тыс. человек и высылку в лагеря еще 193,4 тыс. человек.

Истец подчеркнул, что иск у него приняли, однако явно хотят «похоронить». Для этого Генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область, а те попытались отказать в проведении проверки, настаивая, что бывший коллега якобы не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина.

На данный момент, отметил Степанов, он обжалует решение ивановских коллег.

«Я хочу, как в Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина», — пояснил Степанов в интервью Коммерсанту.

Напомним, согласно данным ВЦИОМ, рейтинг Иосифа Сталина среди россиян превышает даже рейтинг президента Путина.

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