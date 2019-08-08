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Мир

Атамбаев сдался властям

16:51 8 августа 2019 124
Алмазбек Атамбаев
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 8 августа, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям. Это произошло после третьего за сутки штурма его дома, предпринятого силовиками. Как уже сообщали «ФАКТЫ», спецоперация по задержанию бывшего главы государства началась вечером 7 августа в селении Кой-Таш недалеко от Бишкека. В общей сложности ранения получили более 80 человек.

По данным 24. kg, Атамбаев сам решил сдаться властям. Спецназовцы посадили его в машину. Рядом с ним находились представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Сторонники бывшего президента предприняли попытки не пропустит автомобиль с ним. Снова раздались выстрелы.

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