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Туалет один на два вагона: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за электрички Запорожье – Харьков
В сети появились красноречивые фото из очередной изношенной украинской электрички — сообщением Харьков-Запорожье.
Фото из туалета электропоезда
Их автор сообщила, что за билет заплатила 183 гривен, при этом провела в пути 5 часов в жутких условиях. В частности, туалет работал один на два вагона.
При этом она отметила, что в ответ на жалобы проводница посоветовала ей выбирать более дорогие поезда.
В комментариях пользователи отметили, что встречали электрички и похуже. Так, Людмила Зос сообщила, что самые страшные вагоны ходят в/из Донецкой-Луганской областей.
Напомним, украинские электрички регулярно попадают в опасные инциденты. Так, 31 июля прямо на ходу загорелся вагон электропоезда Казатин-Жмеринка. При этом своей вины в случившемся железнодорожники не нашли, заявив, что источник огня был занесен в поезд извне.
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