Криштиану Роналду и Месси: УЕФА назвал претендентов на награды лучшим футболистам прошлого сезона

Спорт

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал тройки претендентов на звания лучших игроков на своих позициях по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/2019:

вратари — Алиссон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лихт (экс-«Аякс», ныне «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

полузащитники — Френки де Йонг (экс-«Аякс», ныне «Барселона»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);

нападающие — Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Также стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы. В их число вошли Эден Азар, Оливье Жиру и Лука Йович, сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард «Челси» француз Жиру с 11 точными ударами и пятью голевыми передачами в 14 матчах стал лучшим бомбардиром турнира. Его уже бывший одноклубник Азар в бакинском финале с «Арсеналом» (4:1) оформил дубль и был признан игроком матча, после чего перешел в мадридский «Реал». Серб Йович, в активе которого 10 голов в 14 поединках, был лидером «Айнтрахта», который дошел до полуфинала и по пенальти уступил будущему чемпиону. Летом он тоже перебрался в «Реал».

Добавим, что в состав жюри вошли 32 тренера клубов, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также по одному журналисту от каждой из 55 ассоциаций УЕФА. Члены жюри выбирали трех футболистов в каждом амплуа. Первый получал пять очков, второй — три, третий — одно. По три игрока с наибольшим числом очков в каждом амплуа вошли в итоговый список.

Награды победителям вручат 29 и 30 августа на жеребьевках группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы в Монако.

В прошлом сезоне наград в Лиге чемпионов удостоились: вратарь Кейлор Навас («Реал»), защитник Серхио Рамос («Реал»), полузащитник Лука Модрич («Реал») и нападающий Криштиану Роналду («Реал»). Лучшим футболистом Лиги Европы признали форварда «Атлетико» Антуанна Гризманна, который недавно перешел «Барселону».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с Криштиану Роналду сняты все обвинения по громкому делу об изнасиловании.

Фото Getty Images



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