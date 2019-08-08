Теракты и природные катаклизмы: прогноз на август от известного астролога

Стиль жизни

Август только начался, а в мире уже произошло несколько трагических событий. Так, массовые расстрелы в США унесли несколько десятков жизней. О том, как теракты связаны с движением небесных тел, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Август — месяц непростой, — говорит Валентина, — астрологи-кабаллисты издавна считали его «злым», о чем существует немало упоминаний. Надо признать, что основания для таких выводов у них были. Их многовековые наблюдения говорили о том, что именно в августе чаще всего случались кровопролитные военные действия, причем касается это не только античных, но и более близких к нам времен. Так, Первая мировая война началась 1 августа 1914 года, а российское вторжение в Абхазию произошло 8 августа 2008 года. Еще одна причина, позволяющая говорить об августе, как о месяце трагедий и катастроф, — разрушение знаменитого храма в Иерусалиме.

Последний летний месяц всегда был чрезмерно агрессивным, и нынешний год в этом смысле не исключение. Большая часть августа проходит под знаком Льва, который, образно говоря, является вулканической породой. Люди и события, находящиеся под знаком Льва, время от времени становятся взрывоопасными. Так что массовые расстрелы в разных городах США — это «пожар по плану»: агрессия, которая энное время копилась у людей, нашла свой выход. К счастью, так реагируют далеко не все, поэтому ежедневные теракты нам не грозят, но с астрологической точки зрения они объяснимы и, более того, ожидаемы.

Поэтому не лишним будет соблюдать осторожность везде и во всем. Не факт, что вы станете свидетелем или жертвой расстрела в кинотеатре или торговом центре, но риск нарваться на агрессивного человека, предпочитающего решать вопросы не вербально, а при помощи физической силы, велик. Поэтому, увидев, что конфликтная ситуация в супермаркете или общественном транспорте накаляется, лучше отойдите в сторону — последствия могут быть непредсказуемыми и неприятными. Кстати, все вышесказанное касается и сил природы. В августе вероятны природные катаклизмы, преимущественно связанные с огнем и землей — крупные пожары, пробуждение вулканов и землетрясения.

А с 16 августа, когда Луна зайдет в «мокрый» знак Рыб, возможны катастрофы, связанные с водой — как природные, к которым относятся мощные ливни и наводнения, так и техногенные — например, разрушение дамб, вследствие чего тонны воды могут обрушиться на населенные пункты. Еще один момент, на который обязательно нужно обратить внимание, — это исчезновение с небосклона Венеры, планеты любви и красоты.

— Что это означает?!

— Венера на сорок дней скрылась из видимости, и людям придется жить в «бесчувственном» состоянии. Не стоит удивляться охлаждению отношений, которые еще вчера казались пламенными, и равнодушию, которое одолеет людей по отношению как к окружающим, так и к происходящим событиям. Если вы почувствуете холодность со стороны любимого человека, не спешите на него обижаться — скорее всего, он ощущает такое же отношение с вашей стороны: охлаждающее влияние Венеры коснется всех без исключения.

— Казалось бы, прошел напрягавший всех период ретроградного Меркурия, и можно перевести дух. Но звезды и светила готовят нам новые испытания?

— На небе все время — не только каждый день и час, но и каждую минуту — происходят процессы, влияющие на нашу земную жизнь, и чаще всего это влияние — негативное. Дело в том, что Земля — кармическая планета, на которую, если верить в теорию реинкарнации, людей отправляют для отработки долгов, совершенных ими в прошлых жизнях. Сами подумайте, много ли может быть в таких условиях приятных моментов. Впрочем, сила «работы над ошибками» напрямую зависит от количества и качества долгов каждого конкретного человека, и это вселяет надежду, поскольку у кого-то нагрузка больше, а у кого-то меньше.

Действительно, ретроградный Меркурий, который за последнее время изрядно попил нам крови, вызывая недопонимание между людьми, неполадки в информационной сфере и поломки техники, с 1 августа вернулся в директное — то есть прямое — движение, но мы еще какое-то время будем ощущать его негативное влияние. Меркурий уже движется по прямой, но к нам по инерции еще доходят энергии его обратного хода, так что мгновенных перемен к лучшему ждать не стоит. Если они и произойдут, то ближе к середине августа.

— Что еще ждет нас в августе?

— Советую обратить внимание на то, что 19 августа вспыльчивый и скандальный Марс перейдет в знак Девы. Это говорит о том, что людям свойственно будет во всем обращать внимание на детали, игнорируя общую картину, что может сместить приоритеты и стать причиной ошибок как в профессии, так и в личной жизни. Противостоять этому трудно, но можно: не стоит зацикливаться на мелочах, по ним невозможно будет составить объективное представление о происходящем. Какими бы убедительными ни были детали, не судите только по ним — ищите и другие основания для окончательных выводов.

Еще одно влияние на нас Марса в Деве — наша страсть к критике, которой будут подвергаться все без исключения. Опасность такого поведения в том, что критика, особенно если для нее нет достаточных причин, может обратиться против самого критикующего. И тем более не стоит, закусив удила, указывать на ошибки и недостатки своему начальству — так недолго и без работы остаться.

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