Происшествия

В Киеве арестовали 15-летнюю девушку, которая в составе преступной группировки занималась тем, что подсыпала посетителям кафе сильнодействующий медицинский препарат, чтобы в дальнейшем грабить их. Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями Днепровского управления полиции установлен и задержана еще одна участница преступной группы клофелинщиков, которые в начале июля этого года ограбили киевлянку, используя сильнодействующие вещества», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что группа злоумышленников промышляла в заведениях общественного питания на территории Днепровского района столицы.

В частности, в одном из ресторанов преступники угостили посетительницу алкогольным напитком, в который незаметно добавили сильнодействующие лекарственные вещества. После того, как потерпевшая потеряла сознание, преступники завладели ее мобильным телефоном, денежными средствами, ценностями и документами, а также ее автомобилем.

Участников преступной группы — двух мужчин и женщину — задержали во Львове. Им предъявили подозрения, а суд избрал мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В то же время в ходе проведения дальнейших следственных действий было установлено, что непосредственной участницей преступления была 15-летняя девушка. Ей также сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

«Постановлением следователя судьи Днепровского районного суда г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора местной прокуратуры и в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области задержали клофелинщицу, подозреваемую в двух убийствах на черноморских курортах. Возможно, этим задержанием полиция спасла жизни многим отдыхающим на Черном море мужчинам.

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