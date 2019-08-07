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В Киеве на горячем поймали банду домушников: фото и видео с места событий
В Киеве задержали опасную банду воров-домушников. Преступную группировку сколотили четверо иностранцев. Пятым предполагаемым участником банды был 45-летний водитель, житель Киевской области, но его роль в преступной деятельности уточняется.
Банду задержали «на горячем» — после того, как домушники обчистили квартиру на улице Евгения Сверстюка в Днепровском районе столицы. В полиции отметили, что воры действовали очень организованно: один из мужчин остался за рулем авто, двое заняли наблюдательные посты на площадках между этажами, еще двое занялись непосредственно подбором ключей к входной двери и выносом вещей из квартиры.
Первые двое участников банды были задержаны, когда несли сумки от подъезда к автомобилю. Еще двое попытались укрыться в подъезде, но их нашли и обезвредили.
У подозреваемых были изъяты вещи, похищенные из квартиры киевлянки. Воры вынесли деньги, ювелирные изделия, элитный алкоголь и изделия из меха. Также у домушников обнаружился набор отмычек.
Банду проверяют на причастность к другим квартирным кражам по Киеву. Но и за последнюю «обчищенную» квартиру предусмотрено строгое наказание: до шести лет лишения свободы (ч.3. ст. 185 Уголовного кодекса Украины).
Напомним ранее в Киеве поймали еще одну банду домушников, а киевляне ищут юных воров, которые по ночам похищают из подъездов велосипеды.
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