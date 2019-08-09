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Украина

Обращались, как с официантами: пресс-служба Зеленского устроила скандал с журналистами

10:09 9 августа 2019 485
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В сети осудили пренебрежительное отношение представителей пресс-службы президента Зеленского к журналистам, сопровождавшим украинского лидера во время его визита в Турцию.

В частности, аккредитованным на встречу Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем представителям украинских СМИ запрещали задавать вопросы.

«Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет з вами говорить все-равно… Я же вам сказала уйти отсюда еще минут 20 тому назад, почему вы до сих пор тут?», — цитирует реплики от президентской пресс-службы журналист ТСН Нелли Ковальская.

По ее словам, одна из коллег после пережитого призналась, что ощущала себя как официантка, которую отчитал недовольный клиент.

«Но вообще-то даже с официантами так не разговаривают», — отметила журналист.

Как сообщали «ФАКТЫ», скандальное Заявление о «ненужности» журналистов в общении президента с украинским народом прозвучало из уст главы президентского офиса Андрея Богдана после истории с его «уольнением».

Напомним, встреча Зеленского с Патриархом ознаменовалась скандалом, который устроили пропагандисты российского телеканала «Россия».

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