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Во время визита Зеленского к Варфоломею охрана заблокировала российскую пропагандистку: в сеть попало видео инцидента
Журналистка государственного телеканала страны-оккупанта «Россия» пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в момент, когда он завершал встречу со Вселенским патриархом в Стамбуле.
Как сообщает Укринформ, в ситуацию пришлось вмешаться охране, предоставленной Зеленскому турецкой стороной.
Один из охранников схватил за руку и блокировал пропагандистку, которая «охотилась» на Зеленского из засады во дворе Патриархии.
В сети появилось видео с места инцидента.
Нарушительницу протокола крепко держали до тех пор, пока автомобиль президента Украины не выехало со двора.
Напомним, Зеленский попал в курьезную ситуацию во время встречи с президентом Турции в Стамбуле.
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