Украина

Во время визита Зеленского к Варфоломею охрана заблокировала российскую пропагандистку: в сеть попало видео инцидента

Журналистка государственного телеканала страны-оккупанта «Россия» пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в момент, когда он завершал встречу со Вселенским патриархом в Стамбуле.

Как сообщает Укринформ, в ситуацию пришлось вмешаться охране, предоставленной Зеленскому турецкой стороной.

Один из охранников схватил за руку и блокировал пропагандистку, которая «охотилась» на Зеленского из засады во дворе Патриархии.

В сети появилось видео с места инцидента.

Нарушительницу протокола крепко держали до тех пор, пока автомобиль президента Украины не выехало со двора.

Напомним, Зеленский попал в курьезную ситуацию во время встречи с президентом Турции в Стамбуле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter