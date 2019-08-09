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Мир

НАСА обнаружило на Марсе «Мону Лизу» (фото)

11:02 9 августа 2019 247
Мона Лиза
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Марсоход НАСА (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Curiosity обнаружил на Красной планете удивительные «статуи». Одна из напоминают сидящую женскую фигуру в средневековой одежде и с волосами до плеч. Специалисты прозвали ее Моной Лизой — в честь знаменитого портрета работы Леонардо да Винчи. А рядом с ней на сделанных марсоходом фотографиях усмотрели фигуры «лежащего лысого мужчины с розовой головой» и сидящего ребенка.

Скотт Уоринг, представитель издания UFO Sightings Daily, считает, что это «артефакты инопланетян».

Однако ученые называют подобный феномен парейдолией — зрительной иллюзией, возникающих в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Так что на самом деле «статуи» — скорее всего просто особенности местного ландшафта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Марсе нашли череп великан.

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