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НАСА обнаружило на Марсе «Мону Лизу» (фото)
Марсоход НАСА (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Curiosity обнаружил на Красной планете удивительные «статуи». Одна из напоминают сидящую женскую фигуру в средневековой одежде и с волосами до плеч. Специалисты прозвали ее Моной Лизой — в честь знаменитого портрета работы Леонардо да Винчи. А рядом с ней на сделанных марсоходом фотографиях усмотрели фигуры «лежащего лысого мужчины с розовой головой» и сидящего ребенка.
Скотт Уоринг, представитель издания UFO Sightings Daily, считает, что это «артефакты инопланетян».
Однако ученые называют подобный феномен парейдолией — зрительной иллюзией, возникающих в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Так что на самом деле «статуи» — скорее всего просто особенности местного ландшафта.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Марсе нашли череп великан.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...