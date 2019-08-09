Политика

Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опроверг версию о том, что он был первоисточником обнародования заявления главы Офиса Андрея Богдана об отставке «по собственному желанию с момента возникновения такого желания». По его словам в комментарии Liga.net, он начал рассылку копию заявления Богдана после ее появления в Интернете.

По его словам, после того, как к нему начали массово обращаться журналисты, он увидел эту историю на одном из новостных сайтов, после чего начал всем «сбрасывать» фотокопию, которую сам якобы скачал на сайте 24 канала.

«Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос… Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили. Потом все видели, что это вышло и на Facebook Кристины Бердинских (журналистки НВ — ред.), 24 канале, потом на TheBabel, Интерфаксе. До этого все это появилось на NewsOne», — заявил он.

Проводить служебное расследование в связи с утечкой информации в Офисе не стали, решив, что это бессмысленно.

«У нас была такая же история с речью президента. Мы тогда пытались сделать служебное расследование и нашли конечного пользователя, кто это писал. Но мы понимаем, что ситуация могла быть по-другому, у нас есть такие подозрения. А расследование нам каких-то результатов не дало. То же самое и сейчас», — констатировал Тимошенко.

Он также допустил, что заявление Богдана могли отдать журналистам 12−14 человек, имевшие доступ к этой информации.

В т.ч. его могли сфотографировать по пути в кабинет президента.

Напомним, в ответ на распространение его заявления «об отставке» сам Андрей Богдан сделал скандальное Заявление о «ненужности» журналистов в общении президента с украинским народом.

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