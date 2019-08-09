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Мир

Япония «забрала» себе Курилы

12:05 9 августа 2019 19
Карта Японии
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Япония обозначила входящие в состав России Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу стровов Хабомаи, как свою территорию на официальном сайте летних Олимпийских игр, который пройдет в Токио в 2020 году.

Интерактивная карта демонстрирует маршрут олимпийского огня по стране. Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, хотя маршрут по ним не проходит.

Япония оспаривает российский суверенитет над территорией южных Курил и требует возвращения их под свой контроль. В Москве настаивают на законности нахождения этих территорий в составе России. По условиям Ялтинского соглашения, которые подписали в 1945 году СССР, США и Великобритания, после поражения Японии Курильские острова, а также южная часть Сахалина с прилегающими к нему островами были переданы Советскому Союзу. При этом Япония данный договор до сих пор не признает, из-за чего между нею и Россией все еще не заключено мирное соглашение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России выразили протест против карт Японии с Южными Курилами.

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