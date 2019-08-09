- 13:34 Доллар снова падает: как долго это будет продолжаться
- 13:32 «Чтобы сохранить ногу, мне ввели мои же стволовые клетки»: в Киеве применяют инновационный метод лечения больных диабетом
- 13:27 Россия входит в период «смуты», силовики фактически взяли Путина в заложники, — Андрей Окара
- 13:18 В Днепре оборвался лифт с женщиной внутри: соседи даже не пытались ей помочь
- 13:17 Разруха и безнадега: в сети показали свежие фото Донецка
- 13:03 «Динамо» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 12:59 Позывной «Седой»: умер один из старейших украинских добровольцев
- 12:52 В Николаеве целый микрорайон две недели готовит еду на кострах: детали происшествия
- 12:51 Селена Гомес поставила фанатов в тупик, засветив на пальце «обручальное» кольцо
- 12:41 У Зеленского рассказали о проблемах с переездом Офиса президента с Банковой
- 12:41 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 12:39 Стали известны соперники сборной Украины по футболу в спаррингах в Днепре и Запорожье
Стали известны соперники сборной Украины по футболу в спаррингах в Днепре и Запорожье
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что осенью сборная Украины проведет товарищеские матчи против одной из сильнейших команд Африки — Нигерии и Эстонии.
«10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки — сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.
Предлагаю членам исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион «Арена Днепр». Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым.
Этот матч станет прекрасным подарком Днепру — главному форпосту Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние 10 лет.
Также предлагаю исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина — Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую «Славутич-Арену». В случае одобрения инициативы исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье.
Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и сине-желтые получат в этих матчах мощную поддержку непокорного казацкого края", — написал Андрей Павелко.
Напомним, что 7 сентября Украина в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграет в Вильнюсе с Литвой, 11 и 14 октября примет в Харькове и Киеве сборные Литвы и Португалии, а 17 ноября «желто-синие» будут гостить у сербов в Белграде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в фартовом Львове забила пять безответных мячей в ворота Сербии.
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!