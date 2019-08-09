Спорт

Стали известны соперники сборной Украины по футболу в спаррингах в Днепре и Запорожье

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что осенью сборная Украины проведет товарищеские матчи против одной из сильнейших команд Африки — Нигерии и Эстонии.

«10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки — сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Предлагаю членам исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион «Арена Днепр». Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым.

Этот матч станет прекрасным подарком Днепру — главному форпосту Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние 10 лет.

Также предлагаю исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина — Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую «Славутич-Арену». В случае одобрения инициативы исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье.

Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и сине-желтые получат в этих матчах мощную поддержку непокорного казацкого края", — написал Андрей Павелко.

Напомним, что 7 сентября Украина в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграет в Вильнюсе с Литвой, 11 и 14 октября примет в Харькове и Киеве сборные Литвы и Португалии, а 17 ноября «желто-синие» будут гостить у сербов в Белграде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в фартовом Львове забила пять безответных мячей в ворота Сербии.

Фото ffu.ua

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