Время ретроградного Урана: как им воспользоваться и какие дети рождаются в этот период

Стиль жизни

На смену ретроградному Меркурию, который вышел из «петли» обратного движения 31 июля, идет Уран. Он войдет в ретроградное движение 12 августа и пробудет в нем до начала следующего 2020 года, точнее — до 5 января. О том, как это отразится на нашей жизни, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее астропсихолог рассказала об особенностях детей ретроградного Меркурия.

— Уран становится ретроградным раз в году, зато длится его попятное движение дольше, чем у других планет — от четырех до пяти месяцев, — говорит Валентина. — И влияет при этом на нас даже сильнее, чем ретроградный Меркурий, козни которого нам всем хорошо известны. Сфера, которую курирует Уран — наше бессознательное начало, поэтому первой под удар попадет интуиция. Если, делая жизненный выбор, вы привыкли опираться на логику, вам ничего не грозит — логика влиянию ретроградного Урана не подвержена. А вот интуиция — полностью в его ведении, поэтому она может вас подвести и доверять ей в это время не стоит. Нельзя сказать, что от интуиции совсем нужно отказаться, но сразу же делать так, как она велит, тоже не будет правильным: если она вас обманет, кого будете винить? Прислушавшись к интуиции, хорошо все обдумайте, проанализируйте доводы разума и только потом начинайте действовать.

— За какую сферу еще отвечает Уран?

— За наше восприятие мира. Точнее, за то, как мы видим мир, поэтому больше всего он затронет людей творческих профессий: актеров, режиссеров, художников, писателей, композиторов — словом, всех, кто зависит не только от таланта, но и от воображения. Если не все, то многие из них неожиданно почувствуют, что вдохновение их покинуло, и они не могут создать ни одного произведения искусства. Люди творческих профессий называют такое состояние по-разному: кто кризисом жанра, кто боязнью белого листа, более того, у каждого из них есть свой способ подстегнуть воображение и заставить его работать, но в случае с ретроградным Ураном он может не дать результатов.

Поэтому лучшее, что можно сделать в такое время, это оставить — разумеется, не на всегда — дело, которое у вас категорически не ладится, и заняться какой-то рутинной работой, для которой всплески вдохновения не нужны. Так, если писателю не удается продвинуться в написании нового романа, ему стоит привести в порядок уже готовые его главы: тщательно вычитать текст, исправить фактические и стилистические ошибки — в общем «вылизать» его. Для такой деятельности условия будут подходящими.

В это время можно также получать новые знания, которые можно будет использовать, когда Уран вернется в прямое движение. Идеи, которые придут к вам во время ретроградного Урана, на первый взгляд могут показаться невероятными, но такой вывод окажется поспешным и преждевременным, а идеи — с большой долей вероятности — перспективными. В некоторых случаях даже гениальными. Так что запишите их, чтобы не забыть.

— Что принесет ретроградный Уран в жизнь человечества в целом?

— Воздействие на нас этой планеты всегда касается перемен, когда разрушается старое и создается новое, причем, то, с чем до этих пор не приходилось сталкиваться. В период попятного движения Урана перемены слишком внезапные и резкие, мы не успеваем морально к ним подготовиться, а потому можем воспринимать, как трагедию. Так, долгожданный переезд — радостное событие, а необходимость срочно сменить место жительства подобно настоящему бедствию. Сказать, что такое развитие событий ждет абсолютно всех, было бы неправильно. Возможно, некоторые из нас вообще не заметят, что что-то происходит, тем не менее, стоит помнить о такой вероятности, чтобы в случае чего быть во всеоружии. Важно также хотя бы на время развить в себе такое качество, как гибкость, она позволит вам не только приспособиться к новым, неожиданным ситуациям, но и выйти из них победителем.

Читайте также: Теракты и природные катаклизмы: прогноз на август от известного астролога

— Кому нужно максимально внимательно отнестись к периоду ретроградного Урана?

— Прежде всего людям, родившимся под знаками, которым эта планета покровительствует — Скорпиона, Козерога и Водолея. Им Уран обеспечит максимальное количество разнообразных неожиданностей, случайностей и сюрпризов со знаками «плюс» и «минус». Жизнь представителей этих знаков будет похожа на крутой приключенческий роман, но далеко не всех это будет напрягать. Хватает людей, которым нравится такой жизненный сценарий — они смогут получить от происходящих событий истинное удовольствие. Всем остальным придется немного потерпеть.

— Кому еще время ретроградного Урана придется по душе?

— Тем, кто родился по знаками Тельца, Рака и Льва. Эта планета успокоит их, сделает более уравновешенными и устойчивыми к стрессам, так что ретроградный Уран принесет несомненную пользу.

— Какими качествами обладают люди, рожденные в период ретроградного Урана?

— Я бы назвала их убежденными свободолюбцами: если они намерены сбежать из «плена», их не остановит никто и ничто. Как поется в знаменитой песне: «Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой». Обратная сторона свободолюбия у таких людей — стремление во что бы то ни стало избежать любых обязательств. На работе они являются не самыми надежными сотрудниками и подчиненными, а в личной жизни, как правило, остаются одинокими — затащить их под венец практически не представляется возможным. С одной стороны люди, родившиеся в период ретроградного Урана, могут быть гениями, с другой — городскими сумасшедшими, одержимыми безумными идеями, которые никогда не будут воплощены в жизнь. Они экстравагантны — как в одежде, так и в высказываниях. От них нет пользы в коллективной работе, зато задачи, которые они решают самостоятельно, идут на ура. Им трудно сосредоточиться на одном деле, поэтому они постоянно хватаются то за одно, то за другое, но при этом ничего не доводят до конца.

Кстати, эта информация очень важна для женщин, чья беременность перешагнула за половину — велика вероятность, что их дети будут обладать всеми упомянутыми качествами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter