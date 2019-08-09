25.08 / 25.39 28.01 / 28.46
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На дорогах нулевая видимость: на Одесскую область обрушилась страшная непогода (видео)

14:49 9 августа 2019 394
На дорогах нулевая видимость: на Одесскую область обрушилась страшная непогода (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Трасса Одесса-Киев встала в пробках из-за резкого ухудшения погоды — трассу накрыл шквальный дождь и сильный ветер.

По свидетельству водителей в соцсетях, автомобили стоят по обочинам, поскольку видимость нулевая, сообщает одесский ресурс Usionline.

Тем временем в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в результате сильных ливней, выпавших в Одесской области 3 августа, дома оказались затоплены грязью. Под Одессой упавшее дерево убило человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер