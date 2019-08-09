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На дорогах нулевая видимость: на Одесскую область обрушилась страшная непогода (видео)
Трасса Одесса-Киев встала в пробках из-за резкого ухудшения погоды — трассу накрыл шквальный дождь и сильный ветер.
По свидетельству водителей в соцсетях, автомобили стоят по обочинам, поскольку видимость нулевая, сообщает одесский ресурс Usionline.
Тем временем в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, в результате сильных ливней, выпавших в Одесской области 3 августа, дома оказались затоплены грязью. Под Одессой упавшее дерево убило человека.
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