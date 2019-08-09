Российская диктатура дала отмашку на убийства детей оппозиционеров?

Мир

9 августа 2019 года исполняется ровно 20 лет с тех пор, как Борис Ельцин запустил механизм диктатуры в России. В этот день в 1999 году первый президент России назначил Владимира Путина врио главы правительства и объявил своим преемником. Уже выросло поколение, не знающее другого руководителя России (марионеточный Медведев — не в счет). Парадоксально, но именно среди молодежи — наибольшая поддержка у российских оппозиционеров.

На 10 августа оппозиция в России запланировала массовые протесты. Но — не против установившейся диктатуры, а всего лишь с требованием допустить оппозицию к выборам. Есть ли у оппозиционеров поддержка «народных масс»? Ведь две трети россиян поддерживают жестокие разгоны митингов в Москве. Многие считают: протесты угрожают Путину, политическому режиму, ведут к хаосу и смуте. А тем временем правоохранители анонимно угрожают убийствами детям оппозиционеров.

— Власть и силовики уже не видят никаких возможных способов противодействия протестам, кроме силового. По их мнению, Россия сейчас стоит перед выбором: Майдан по киевскому сценарию или Тяньаньмэнь по китайскому. Выбрали, видимо, Тяньаньмэнь, решив «мочить в сортире» до конца, — считает российский политолог Андрей Окара. — Судя по всему, протестующие совершенно не готовы быть страстотерпцами или «замоченными в сортире». Мы видим достаточно радикальные настроения у участников протеста. Но пока серьезного недоверия федеральной власти и лично Путину протестующие не выражали.

По мнению Окары, горящие шины и избиение полицейских в России пока нереализуемый сценарий. Но все может измениться, если силовики начнут воплощать заявление анонимной инициативной группы правоохранителей — убивать детей организаторов протестов. Даже если это произойдет не по заказу властей, а по частной инициативе сотрудников «органов»:

— Думаю, это будет ужасно. Дети — это самое главное в жизни любого человека. И ради ребенка человек готов на все. Агрессия против детей снимает любые сдерживающие ограничения. Поэтому в случае «распечатывания» этого сценария последствия могут быть непрогнозируемыми и ужасными — я даже боюсь думать о возможных последствиях.

Полностью интервью с российским политологом читайте на сайте «ФАКТОВ»: Россия входит в период «смуты», силовики фактически взяли Путина в заложники, — Андрей Окара

Фото Twitter Mikhail Golub

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